Разговор Путина с Премьером Великобритании состоится вечером 2 февраля

Телефонный разговор Президента России Владимира Путина с Премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном состоится вечером сегодняшнего дня — 2 февраля. Об этом рассказал помощник Президента РФ Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Сегодня на вечер намечен телефонный разговор с Премьер-министром Великобритании Джонсоном», — сказал он.

Ушаков отметил, что сегодня будут обсуждаться две важнейшие темы: урегулирование ситуации на Украине и предложенные ранее Россией гарантии безопасности.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что если разговор состоится, то Кремль сообщит об этом. Накануне, 1 февраля, он пояснил, что телефонной беседы Путина с Джонсоном не будет, так как она перенесена.

В СМИ также появилась информация, что причиной переноса стал скандал, разразившийся после опубликованного доклада о вечеринках, которые проходили в резиденции Премьера Великобритании на Даунинг-стрит во время локдауна.