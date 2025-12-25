Разговор без камер: о чем Владимир Путин говорил с крупнейшим бизнесом перед Новым годом

Роль «предновогодней елки» у российских олигархов уже много лет играют традиционные декабрьские встречи с Владимиром Путиным. Вместо подарков на таких мероприятиях – возможность лично поговорить с Президентом России, что дорогого стоит. О чем говорили акулы российского бизнеса с Владимиром Путиным – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





В Кремле состоялось закрытое совещание Владимира Путина с бизнес-сообществом

Фото: kremlin.ru

Тяга к закрытости

Тенденция последних встреч представителей российского бизнеса с Президентом – стремление к закрытости. Если год назад официальный сайт главы государства публиковал видео и стенограмму обращения Владимира Путина к бизнесменам, а пресс-секретарь Дмитрий Песков подробно объяснял содержание беседы, то в этот раз ограничились предельно скупым пресс-релизом и кратким комментарием все того же Пескова.

А ведь еще несколько лет назад на такие встречи допускали прессу, и можно было потом с удовольствием читать репортажи Андрея Колесникова из «Коммерсанта». Но, сами понимаете, времена нынче сложные: страна находится в режиме спецоперации и под санкционным давлением, а значит, существует множество тем для обсуждения с крупным бизнесом совершенно кулуарного характера. Так что неудивительно, что закрытость таких встреч только нарастает.

О чем говорили на совещании

Встреча состоялась в Кремле поздно вечером 24 декабря. На мероприятии присутствовали руководители как частных компаний, так и корпораций с государственным участием, а также представители экономического и социального блоков Правительства, Администрации Президента России, руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина. Увы, конкретный список присутствующих так и не был обнародован.

Эльвира Набиуллина – один из немногих раскрытых участников встречи Фото: kremlin.ru

«Сама встреча носила исключительно деловой и прикладной характер. В частности, участниками поднимались такие вопросы, как демографическая ситуация в стране, политика, которую ведут компании, направленная на поддержку рождаемости, инвестиционная активность компаний. Говорили о ставке, о кредитовании, о курсе рубля. Значительное внимание было уделено теме импортозамещения. И другие актуальные темы текущего момента экономического развития страны», – сообщил журналистам пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Раскрытые персоны

Помимо Эльвиры Набиуллиной, пофамильно раскрыли лишь еще одного участника встречи с Владимиром Путиным – президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина. Впрочем, он уже традиционно на протяжении многих лет присутствует на этой встрече в роли представителя крупного бизнеса.

Александр Шохин воспользовался ситуацией и пригласил Владимира Путина на съезд РСПП весной 2026 года.

Александр Шохин традиционно на протяжении многих лет присутствует на этой встрече в роли представителя крупного бизнеса Фото: kremlin.ru

Что происходит с экономикой России

Перед встречей с бизнесом, 19 декабря, Владимир Путин провел прямую линию, где подвел итоги года в экономическом развитии страны.

Путин честно озвучил, что рост ВВП в этом году составил всего 1% (в 2024 году он достигал 4,3%). Но сразу добавил, что за последние три года рост экономики составил 9,7%, тогда как в еврозоне – всего 3,1%.

Такое замедление экономики, по словам Путина, является сознательным шагом для укрощения (экономисты говорят – таргетирования) инфляции. Это плата за сохранение качества экономики и макроэкономических показателей.

Действительно, крайне жесткая денежно-кредитная политика со стороны Центробанка (высокая ключевая ставка) и усилия Правительства привели к существенному замедлению инфляции. Президент заявил, что целью было снизить инфляцию до 6% и ее практически достигли. Есть, конечно, вопросы к методике подсчета инфляции, но то, что она замедлилась, косвенно подтверждает и торможение экономики.

При этом промышленность и сельское хозяйство России продолжают демонстрировать вполне приличные темпы роста: обрабатывающая промышленность выросла на 3,1%, производство сельскохозяйственной продукции – на 3,3%. Производство не просто держится – некоторые сектора активно растут. Это отличает текущую ситуацию от полноценного экономического сжатия. Безработица при этом находится на рекордно низком уровне – 2,2%.

Даже в нынешних непростых условиях бюджет сбалансирован на уровне 2021 года: дефицит бюджета составляет 2,6% ВВП, государственный долг – всего 17,7% ВВП. По словам Президента, это позволяет обеспечивать выполнение всех социальных обязательств и национальных проектов.

Путин, вероятно, достаточно жестко предупредил бизнес о недопустимости ухода от уплаты возросших налогов Фото: kremlin.ru

Проблема производительности

Казалось бы, состояние дел в экономике весьма далеко от многолетних заявлений лидеров Запада о том, что «российская экономика будет порвана в клочья». Пока получается, что по темпам экономического роста Россия опережает Запад. Безусловно, все эти позитивные моменты обсуждались и на встрече с бизнесменами. Но если встречаться, то и проблемы обсуждать. А они есть.

Путин ранее заявлял о проблеме диспропорции между ростом зарплат и производительностью труда. В чем суть? Несмотря на общее замедление экономики, покупательская способность граждан продолжает расти. Реальная заработная плата увеличивается на 4,5% (за вычетом инфляции). Однако производительность труда, по словам Президента, растет лишь на 1,1%. Это диспропорция, которую необходимо устранять.

Рынок труда остается «горячим»: с одной стороны, люди защищены от потери работы, с другой – это давит на рост зарплат. Главный вопрос – как повысить производительность труда при таком раскладе. Вот о чем стоит задуматься капитанам российского бизнеса.

«Не прячьте ваши денежки...»

Безусловно, на встрече обсуждалось и повышение налогового бремени. Путин, вероятно, достаточно жестко предупредил бизнес о недопустимости ухода от уплаты возросших налогов. При этом, разумеется, было сказано (как и на прямой линии), что в будущем налоговая нагрузка будет снижена. Сейчас же, по сути, предлагается потерпеть.

Казалось бы, бюджет сверстан с приемлемым дефицитом – зачем повышать налоги? Однако прогнозируется не только сокращение налоговых поступлений из-за общего торможения экономики, но и дальнейшее усиление санкционного давления на экспорт России, прежде всего нефтегазовый. Уже сейчас мы наблюдаем многочисленные случаи давления на танкеры российского «теневого флота» и откровенно драконовские санкции в отношении двух крупнейших нефтегазовых компаний – «Роснефти» и «Лукойла».

Кроме того, фиксируется падение мировых цен на нефть и усиление санкционного давления на поставки российской нефти. Средняя цена нефти сорта Urals за ноябрь 2025 года составила $44,87 за баррель, снизившись по сравнению с октябрем на 16%, следует из данных Минэкономразвития России. После вступления 21 ноября 2025 года в силу новых санкций Запада против «Роснефти» и «Лукойла» цена в портах Балтийского моря снизилась до $34,82, а в Черном – до $33,17, по данным Argus Media.

В этих условиях усиление налогового бремени призвано компенсировать возможное сокращение поступлений от нефтегазового экспорта. И здесь встреча Президента с крупным российским бизнесом совершенно точно не обошлась без предупреждений о недопустимости уклонения от уплаты возросших налогов. В этом можно быть уверенными.