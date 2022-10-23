Разгонный блок с первым спутником группировки «Сфера» выведен на орбиту

Ракета «Союз-2.1б» вывела на незамкнутую орбиту разгонный блок «Фрегат» с первым аппаратом группировки «Сфера» («Скиф-Д») и тремя спутниками связи «Гонец-М», передает РИА Новости.

Запуск прошел с космодрома Восточный. Чтобы вывести каждый из аппаратов на заданную орбиту потребуется несколько часов.

«Скиф-Д» послужит аппаратом, который продемонстрирует возможности технологии широкополосного интернета «Скиф». Группировка «Сфера» будет наращиваться постепенно. Кроме «Скифа» в нее войдут «Марафон» (интернет вещей) и высокоэллиптическая система связи «Экспресс-РВ».

По словам вице-премьера — главы Минпромторга России Дениса Мантурова, группировка «Сфера» будет состоять из 600 отечественных спутников.

В 2022 году на проект «Сфера» из федерального бюджета было выделено 14 млрд рублей, добавил Мантуров.