«Разделка» – как момент истины: дождется ли Фардиев триумфа Коростелева и Непряевой на ОИ

Синхронный провал в спринте – не катастрофа, а объективный срез возможностей

Олимпийская сказка в спринте для татарстанских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой закончилась, по сути, не успев даже начаться. Пока мировые лидеры во главе с Йоханнесом Клебо и Линн Сван привычно делили секунды в финалах, наши «посланники» на Олимпиаду не сумели преодолеть даже барьер квалификации. Савелий Коростелев зафиксировал лишь 35-й результат, а Дарья Непряева финишировала на 36-й позиции, что оставило обоих за бортом тридцатки сильнейших. Такой итог заставляет вновь задуматься о том, насколько оправданным был риск участия в дисциплине, которая традиционно считается ахиллесовой пятой для нынешнего состава российской делегации.

По итогу неудачных гонок любители лыж и эксперты ожидаемо включились в споры о том, стоило ли поберечь силы для дистанционных гонок, ведь функциональное состояние спортсменов после тяжелейшего скиатлона вызывало вопросы. Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался довольно жестко. Он подчеркнул, что у него есть собственное мнение на этот счет, однако публично озвучивать детали он посчитал некорректным, переадресовав ответственность штабу спортсменки: «Трудно понять, зачем Непряевой было стартовать в спринте. Этот вопрос лучше задать тренеру, который ведет ее подготовку и всю стратегию», — не без колкостей в сторону Егора Сорина, к которому лыжница и уходила в 2025 году из группы Бородавко.

Ну а комментатор Дмитрий Губерниев не был бы самим собой, если бы не воспользовался этой ситуацией, чтобы оттоптаться на фигуре Елены Вяльбе, с которой у него давняя «любовь».

«Как и говорил ранее, абсолютная деградация лыжного спринта в РФ!!! Спортсмены бежали как могли и готовы!!! Очевидны системные ошибки ФЛГР применительно к спринту!!! После хамского развала спринтерской группы Юрия Каминского, лыжный спринт в России скатился в глубочайшую жо… яму!!! Привет бездарной верхушке ФЛГР…», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Сами спортсмены не стали искать оправданий, признав бессилие в конкретный момент. Дарья Непряева призналась: «Я сегодня чувствовала себя настоящей слабачкой на этой трассе. С первых метров поняла, что ноги не бегут так, как нужно для спринта. Это обидно, но это реальный уровень на текущий момент».

Савелий Коростелев, на которого возлагались основные надежды как на потенциального наследника больших побед, также прокомментировал свое выступление без прикрас: «Результат говорит сам за себя. Я не попал в четвертьфинал, и это не тот итог, на который мы рассчитывали. Спринт классикой всегда был сложным компонентом, но на Олимпиаде такие просчеты стоят слишком дорого».

Для Савелия, чей путь на этой Олимпиаде буквально рассматривается под микроскопом в сравнении с достижениями трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, этот спринтерский провал стал холодным душем. Впрочем, не только для самого 22-летнего лыжника, но и для российских любителей лыж, которые за времена великолепных Александра Легкова, Сергея Устюгова или Юлии Чепаловой с Натальей Непряевой привыкли к большим победам или по крайней мере серьезной борьбе за золото с североевропейцами. Для спортсменов из России, чей допуск сопровождался массой условий и формальностей, каждый такой старт — это прежде всего битва за право называться элитой мировых лыж.

«Разделка» станет решающим экзаменом для Савелия и Дарьи. Есть все шансы совершить прорыв

Впрочем, посыпать голову пеплом сейчас преждевременно. Будем честны: никто в спринте на россиян особо не рассчитывал – это далеко не их конек, и минувшие этапы Кубка мира это наглядно показывали. Да, была надежда, что на Олимпиаде что-то да «выстрелит», случится чудо, но завышенных требований никто не имел. Россияне просто пробежали в свою силу.

Сейчас куда важнее, чтобы эта публичная грызня между тренерами или между журналистами и руководством ФЛГР не переросла в вакханалию, которая разбомбит психологический настрой команды. Савелий Коростелев и Дарья Непряева готовятся к своему главному экзамену — гонкам с раздельным стартом на 10 км, которая у женщин стартует завтра, а у мужчин следом – 13 февраля.

После спринтерского фиаско, которое многие поспешили окрестить холодным душем, настает время дистанционной пахоты. И если в спринте наши атлеты выглядели случайными гостями на чужом празднике жизни, то «разделка» — гонка, где характер и база важнее взрывного финиша. Здесь у ребят есть все шансы вернуть себе уверенность и побороться за что-то серьезное.

Статистика выступлений на Кубках мира в этом сезоне дает осторожный повод для оптимизма: пятое место в Оберхофе и стабильные заезды в топ-10 показывают, что дистанционная скорость у Савелия имеется. Его четвертое место в олимпийском скиатлоне, где до медали не хватило какого-то мгновения, лишь подтверждает: Коростелев готов кусаться за подиум. В отличие от спринта, где Савелию не хватает резкости, в гонке с раздельным стартом на первый план выходит его умение монотонно «выпиливать» результат на каждом подъеме. Шансы на цветы, а при определенном раскладе и на медаль, у Коростелева выглядят вполне осязаемыми.

Дарья Непряева подходит к своей «разделке» в статусе темной лошадки, способной на локальный подвиг. Ее результаты на этапах Кубка мира в нынешнем сезоне — это история про постепенное обживание в мировой элите. 16-е место в Оберхофе и 10-й результат в общем зачете «Тур де Ски» наглядно демонстрируют, что дистанция ей дается тоже лучше. После обидного 17-го места в скиатлоне, омраченного падением, Дарье жизненно необходимо доказать самой себе, что она приехала в Италию не просто отбывать номер. Попадание в топ-10 станет для нее хорошим шагом вперед.

Татарстанская делегация в Италии в ожидании прорыва

Особенно важно выступление наших ребят на разделке, учитывая, что в Италию поддержать представителей Татарстана в российской сборной прибыла довольно внушительная делегация во главе с руководителем Федерации лыжных гонок РТ Ильшатом Фардиевым. Именно он два года назад пролоббировал приглашение в Татарстан Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой, которые сегодня остаются главной надеждой российских лыж на мировой арене.

Безусловно, именно решение в свое время поддержать звезд российских лыж, оставшихся без команды после скандала в Архангельской области, позволило Савелию и Дарье поддерживать уровень, чтобы в итоге пробиться на итальянскую Олимпиаду.

Да и в целом для российских лыж эти старты станут моментом истины: либо мы увидим постепенное восхождение россиян к чему-то большему, либо окончательно признаем, что без полноценной конкуренции внутри страны дотянуться до подиума в Милане — задача на сегодня невыполнимая.