«Разделить боль утраты и поддержать друг друга»: в детском хосписе прошел День памяти

В Казанском детском хосписе прошел традиционный День Памяти. В этот день традиционно собираются родители, дети которых сильно болели и покинули этот мир в хосписе, без боли и страданий.

Фото предоставлено Детским хосписом

«Около ста человек, чьи дети ушли слишком рано, собрались вместе, чтобы разделить боль утраты, поддержать друг друга и поделиться теплыми воспоминаниями», – рассказали агентству в детском хосписе.

В небо запустили белые воздушные шары, каждая семья написала на шаре имя своего ребенка, так они отправили слова любви, надежды и светлой памяти в небо.

Фото предоставлено Детским хосписом

После церемонии запуска шаров прошло чаепитие.

«Родители общались, делились историями о своих детях, вспоминали их смех, улыбки, и, несмотря на грусть, находили силы воспоминать о любви, которую они подарили своим малышам», – рассказали в хосписе.

Фото предоставлено Детским хосписом

Для родителей организовали мастер-класс, они своими руками создали символы любви и памяти о ребятах.

В этот день традиционно на территории хосписа посадили деревья. Те родители, чьи дети покинули мир в этом году, высадили новые фруктовые деревья. Остальные же поухаживали за уже высаженным садом на Аллее памяти.

Фото предоставлено Детским хосписом

Фонд Анжелы Вавиловой устраивает День памяти ежегодно, например, в ковидное время родители собирались онлайн.