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Общество 11 февраля 2025 08:53

Раздел на татарском языке стал одним из самых популярных на РУВИКИ

Раздел на татарском языке стал одним из самых популярных на РУВИКИ

Российская интернет-энциклопедия РУВИКИ в этом году представит ряд технологических обновлений, сообщает пресс-служба сервиса. Пользователи смогут участвовать в квизах, воспользоваться функцией пересказа текста при помощи ИИ и упрощенным визуальным редактором.

В 2024 году РУВИКИ уже внедрила аудиоформат, геймификацию и искусственный интеллект. Кроме того, за год было опубликовано более 81 тыс. новых материалов, компания стала сотрудничать с Российской Академией наук и другими экспертными организациями. Число рецензированных материалов РАН превысило 10 тыс.

В число самых популярных разделов энциклопедии на языках народов России вошли марийский, башкирский, татарский, якутский и чеченский.

«Для нас это важное социальное направление – сохранение культурного наследия, обеспечение доступности образования, поддержание языкового разнообразия. Мы открыты для сотрудничества со всеми организациями, которые занимаются сохранением языков народов РФ», – подчеркнул генеральный директор РУВИКИ Владимир Медейко.

#татарский язык #энциклопедия
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