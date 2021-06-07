Разбившиеся на авто подростки в Верхнеуслонском районе угнали машину у друга

По факту аварии возбудили уголовное дело за угон автомобиля и нарушение правил дорожного движения, как рассказал ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Следствие полагает, что накануне до аварии подростки вместе распивали алкоголь в садовом товариществе «21 век» Верхнеуслонского района. После этого некоторые из них решили взять без спроса автомобиль одного из молодых людей.

После этого на дороге Казань – Ключищи они попали в ДТП, в котором погибли 15-летний подросток за рулем легковушки и две девушки. Еще двое молодых людей с различными травмами доставлены в больницу.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, расследование дела продолжается.