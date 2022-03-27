Разбитое окно Тукая: экспозиция поэта в здании на месте снесенного «Булгара» закрыта

Экспозиция Габдуллы Тукая в отстроенном на месте гостиницы «Булгар» здании прекратила свое существование – временно, как заверяют в Нацмузее РТ.

Уникальная для Татарстана экспозиция-витрина была свернута из-за разбитого окна. Культурный обозреватель «Татар-информа» выясняла, удастся ли восстановить ее работу к 26 апреля – ко дню рождения поэта.

Объявление сообщает, что экспозиция «Здесь жил Тукай! Поэзия жила...» временно не работает. Фото: © Рузиля Мухаметова

«Здесь жил Тукай! Поэзия жила...»

Экспозиция, посвященная жизни и творчеству народного татарского поэта Габдуллы Тукая, в здании-имитации гостиницы «Булгар» прекратила свою работу. Объявление, прикрепленное к окну, сообщает, что экспозиция «Безнең өчен мәңге изге йорт...» («Здесь жил Тукай! Поэзия жила...») временно не работает.

Историческое здание гостиницы «Булгар» было снесено в 2008 году. Это решение вызвало возмущение татарской общественности. Так, депутат Госсовета РТ и известный драматург Туфан Миннуллин с трибуны парламента заявлял, что снесение номеров Булгар – уничтожение татарских мест в столице. «Это вычеркивание татарской истории из Казани. На улице Тукая убрали все дома, которые были связаны с нашей татарской интеллигенцией. Теперь уже мы взялись за Тукая. Здесь ни для кого нет оправдания», – сказал тогда Туфан Миннуллин.

Историческое здание гостиницы «Булгар» было снесено в 2008 году. Это решение вызвало возмущение татарской общественности Фото: журнал «Казань»

В те годы министр культуры РТ Зиля Валеева заявляла, что снос здания – «вынужденная мера», и, чтобы хоть как-то успокоить общественность, обещала, что в новом здании будет создан мемориал Тукая. Инвестором объекта была выбрана строительная компания МФК «Ершовский» (связана с «Татнефтью»).

Министр пообещала, что на первом этаже здания будет «Тукаевский центр», включающий воссозданную комнату, где жил Тукай, а также музейную экспозицию, посвященную поэту. Кроме того, планировалось также оборудовать экспозицию о татарских демократических газетах, редакции которых в начале XX века располагались в номерах «Булгар».

С 2014 года здание-иммитация «Булагара» потеряло свое историческое название и стало называться «Жилой комплекс «Татарстан» Фото: Игорь Алексеев, ru.wikipedia.org по лицензии CC BY-SA 4.0

С 2014 года здание потеряло свое историческое название и стало называться «Жилой комплекс «Татарстан». Комплекс был передан под управление компании «Сувар-Казань». В трех домах комплекса расположились офисные, торговые помещения и элитные квартиры. «ЖК «Татарстан» включает в себя три дома каскадной этажности с подземным паркингом. Первые этажи зданий под торговую галерею, на втором и третьем этажах располагаются коммерческие и офисные помещения», – говорится в описании ЖК.

Как и было обещано, в одной из комнат на первом этаже была создана экспозиция Тукая, а также выставка, посвященная татарской периодической печати начала XX века. Мемориальная комната с условным интерьером комнаты №40, где проживал Тукай, официально была открыта 10 октября 2017 года. Открытие приурочили к 110-летию возвращения Тукая из города Уральска, по этому случаю было подготовлено музыкально-литературное мероприятие «Возвращение: через 110 лет к Тукаю, в сороковую».

Мемориальная комната с условным интерьером комнаты №40, где проживал Тукай, официально была открыта 10 октября 2017 года Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Такая музейная витрина – единственная в Татарстане. Она примечательна тем, что дает человеку возможность, даже не посещая музея Тукая, получить интересующую его информацию», – рассказала тогда журналистам в те годы генеральный директор Национального музея РТ Гульчачак Назипова.

Экспозиция просуществовала четыре года

Экспозиция Тукая по адресу ул. Московская, 59/14 успела просуществовать всего четыре года. Самое печальное – прекращение работы экспозиции осталось практически незамеченным. Лишь случайно корреспондент ИА «Татар-информ» обратила внимание на окно, покрытое трещинами, и решила узнать, что же случилось с мемориалом Тукая. С этим вопросом редакция обратилась в Национальный музей РТ.

Экспозиция включает фрагменты двух интерьеров номеров гостиницы «Булгар». Один из них представляет интерьер номера, где жил Г. Тукай в 1907-1912 гг. Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Экспозиция, посвященная пребыванию татарского народного поэта Г. Тукая в номерах гостиницы «Булгар», была создана и открыта на первом этаже вновь отстроенного здания на перекрестке ул. Татарстан и ул. Московской в 2017 году, к 110-летию возвращения поэта из Уральска в Казань, – говорится в ответе учреждения. – Создание экспозиции осуществлялось под кураторством Министерства культуры Республики Татарстан. Научное обеспечение осуществлял Национальный музей РТ. Эксплуатацию экспозиции и прием посетителей осуществляет Литературный музей Г. Тукая ~ филиал Национального музея Республики Татарстан.

Экспозиция включает фрагменты двух интерьеров номеров гостиницы «Булгар». Один из них представляет интерьер номера, где жил Г. Тукай в 1907-1912 гг.; другой – интерьер редакции газеты «Эль-Ислах», с которой сотрудничал поэт. Экспозицию дополняют электронные терминалы «Казань времен Г. Тукая. Конец XIX – начало XX в.» и «Тукаевские места в Татарстане».

Помещение общей площадью 34,4 кв. м закреплено Распоряжением Министерства земельных и имущественных отношений РТ от 20.10.2014 №2225-р на правах оперативного управления за ГБУК «Национальный музей Республики Татарстан».

Помещение общей площадью 34,4 кв. м закреплено за Национальным музеем РТ Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

При очередном осмотре помещения с внутренней стороны были выявлены множественные трещины двойного стеклопакета, предположительно из-за оседания здания.

На основании Акта о повреждении стеклопакета от 10.11.2021 и приказа от 16.11.2021 в целях обеспечения сохранности музейных предметов и мультимедийного оборудования был осуществлен демонтаж экспозиции с возвратом музейных предметов в фонды Национального музея РТ.

После замены оконного остекления и полного обследования помещения на предмет обеспечения сохранности музейных предметов экспозиция будет восстановлена», – говорится в письме.

Генеральный директор музея поблагодарила редакцию за интерес к сохранности музейных предметов и экспозиций.

В декабре прошлого года на замену разбитого стекла требовалось примерно 65-80 тысяч рублей. Но по каким-то причинам работа так и не была выполнена Фото: © Рузиля Мухаметова

Знакомство через разбитое окно

По неофициальной информации, в декабре прошлого года на замену разбитого стекла требовалось примерно 65-80 тысяч рублей. Но по каким-то причинам работа так и не была выполнена. Жаль, что музей не смог найти денег на восстановление витрины, хотя конец прошлого года – это было еще не настолько напряженное с финансовой точки зрения время.

Если средства найти не удалось, почему же музей не стал бить тревогу и не приступил срочно к поиску денег? Почему просто ограничился составлением акта? Что им помешало привести комнату в порядок?

Если здание просело и стекло треснуло, не говорит ли это о недостатках проекта? Связывались ли представители музея с компаниями – проектировщиками и строителями здания? Как уже упоминалось, здание возводилось МФК «Ершовский», одним из учредителей которого считается АО «Татнефть».

В письме, подписанном генеральным директором Нацмузея РТ Алисой Вяткиной, назначенной на эту должность буквально 22 марта, ответов на эти вопросы не оказалось. Как ни жаль, татарская общественность с новым руководителем Национального музея Татарстана познакомилась через разбитое окно номеров «Булгар».

Как ни жаль, татарская общественность с новым руководителем Нацмузея Алисой Вяткиной познакомилась через разбитое окно номеров «Булгар» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Музей не донес информацию в Министерство культуры

Вопросы о будущем мемориала Тукая в номерах «Булгар» редакция также направила в Министерство культуры Татарстана с целью более конкретно узнать о сроках восстановления экспозиции. Будет ли это сделано до 26 апреля – дня рождения поэта, с учетом того, что до этой даты остается месяц?

Но оказалось, что Министерство культуры РТ ничего не знает ни о разбитом стекле, ни об удаленной из здания экспозиции.

Заместитель министра Дамир Натфуллин, отдел по работе с музеями, отдел по работе со СМИ и общественными организациями – все узнали об этом только от нашей редакции. Теперь Министерство культуры намерено взять этот вопрос по свой контроль. Можно надеяться, что ко дню рождения Тукая экспозиция будет восстановлена. Начальник отдела взаимодействия со СМИ и общественными организациями Айрат Файзрахманов выразил обеспокоенность тем, что эта экспозиция не находится в медиапространстве, и по этой причине даже факт ее повреждения остается в стороне от внимания общественности.

Айрат Файзрахманов выразил обеспокоенность тем, что экспозиция не находится в медиапространстве, и даже факт ее повреждения остается в стороне от внимания общественности Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

ИА «Татар-информ» будет следить за ходом решения вопроса о восстановлении экспозиции.

По имеющимся у редакции данным, договор между владельцем здания и музеем включал также установку памятной доски на фасаде здания. Но, по неофициальным данным, музей и ее не может установить, потому что конструкция здания не позволяет этого сделать. Возможно, на этот вопрос стоит обратить внимание и татарской общественности, особенно Союзу писателей РТ. Министерство культуры Татарстана также проследит за решением вопроса об установке мемориальной доски.

Гостиница «Булгар»

Здание на пересечение нынешних улиц Московская и Татарстан было построено в 1866 году как доходный дом по заказу татарского купца Ибрагима Апанаева. Дом несколько раз менял владельцев – с 1897 года он принадлежал купцу Ахмету Хусаинову, с 1907 года – купцу Шакиру Казакову. В конце XIX – начале ХХ века часть дома была арендована под номера гостиницы «Булгар». Габдулла Тукай проживал в этой гостинице с 1907 по 1913 год с небольшими перерывами. Историческое здание до его сноса являлось памятником татарской архитектуры, объектом культурного наследия народов РФ регионального значения.

Здание на пересечение нынешних улиц Московская и Татарстан было построено в 1866 году как доходный дом по заказу татарского купца Ибрагима Апанаева Фото: вид на Сенную площадь, Сенную мечеть, гостиницу «Булгар». 1879 г. журнал «Казань»

До революции в этой гостинице жили или останавливались видные представители татарской культуры. В 1906-1911 годах в здании работала типография «Урняк» братьев Шараф. С 1908 года в номерах «Булгар» располагалась редакция газеты «Аль-Ислах». С 2017 года здание использовалось как библиотека, а также под жилые помещения. В 90-х годах поднимался вопрос о необходимости ремонта и восстановления здания, есть также информация, что восстановительные работы были начаты.

В сентябре 2008 года, несмотря на протесты татарской интеллигенции и общественности, историческое здание с комнатой, где проживал Тукай, было передано объединению «Татнефть» для строительства на этом месте нового здания с условием воссоздания мемориальной комнаты Тукая. Старое здание было полностью снесено и заменено новоделом, воспроизводящим облик фасадов гостиницы «Булгар».

Автор: Рузиля Мухаметова, intertat.ru; перевод с татарского