news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
13 ноября 2021  22:51

Разбирая сгоревший дом в Татарстане, пожарные обнаружили погибшего мужчину

news_top_970_100

Сообщение о том, что в селе Нижнее Якеево Азнакаевского района республики горит частный дом, поступило на номер пожарной охраны 101 в 19.48.

 

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, уже через 15 минут первые пожарно-спасательные подразделения были на месте. К этому моменту дом был полностью охвачен огнем.

Через 20 минут пожар был локализован, а еще через 20 минут полностью потушен.

При разборе конструкций сгоревшего дома пожарные обнаружили тело 51-летнего мужчины.

 

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

 

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное