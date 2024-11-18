Разбирая конструкции сгоревшего дома в Татарстане, пожарные обнаружили тело мужчины

Пожар случился в частном доме в деревне Тонгузино Заинского района Татарстана. Когда пожарные потушили огонь и начали разбирать конструкции сгоревшего дома, они обнаружили тело 68-летнего мужчины.



Причиной пожара, как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.



‌ГУ МЧС России по Татарстану напоминает: ремонт и кладку печей стоит доверять только профессионалам. Нельзя оставлять топящиеся печи без присмотра, нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости. Не стоит топить печь за 3 часа до сна, нельзя сушить на ней вещи и дрова.



