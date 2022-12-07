«Раз они делают, чем мы хуже?»: Минниханов познакомил Пушилина с машпромом Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов вместе с временно исполняющим обязанности Главы ДНР Денисом Пушилиным открыли сегодня в Казани «Машиностроительный форум-2022». Основной темой мероприятия стало импортозамещение в условиях западных санкций. Как республика заместила зарубежную продукцию – в материале «Татар-информа».

Рустам Минниханов: «Мы активно работаем над внедрением на предприятиях современных методов управления производством, их техническим перевооружением» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Уверен, форум будет способствовать расширению кооперации и торговли»

В «Казань Экспо» сегодня стартовала 20-я Международная специализированная выставка «Машиностроение. Металлообработка. Сварка. Казань». Гостем мероприятия стал временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин.

Открывая форум, Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что для достижения технологического суверенитета нужно делать акцент на локализации производства и находить новых отечественных поставщиков компонентов. По его словам, проведение форумов и организация выставки способствуют налаживанию новых стратегических контактов, которые будут работать на эту цель.

«Татарстан уделяет особое внимание организации подобных мероприятий, поскольку мы нацелены на долгосрочное сотрудничество, высокое качество и поддержание делового имиджа», — обратился к участникам форума Минниханов.

Он добавил, что объем отгруженной машиностроительной продукции предприятиями Татарстана в январе – октябре этого года достиг 800 млрд рублей. «Мы активно работаем над внедрением на предприятиях современных методов управления производством, их техническим перевооружением. Уверен, форум будет способствовать расширению кооперации и торговли, внедрению инновационных технологий и заключению новых контрактов», — резюмировал Минниханов.

Денис Пушилин: «Мы благодарны за ту поддержку от Татарстана, которую Донбасс ощущал еще до начала спецоперации и продолжает чувствовать сейчас» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Выступающий после Президента Татарстана Денис Пушилин отметил, что Донбасс, в свою очередь, благодарен республике за поддержку.

«Мы благодарны за ту поддержку от Татарстана, которую Донбасс ощущал еще до начала спецоперации и продолжает чувствовать ее сейчас. Это очень важно, будем продолжать трудиться», — обратился к участникам форума Пушилин.

Дениса Пушилина и Президента Татарстана пригласили прокрутить символичные шестеренки для запуска форума Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

После Дениса Пушилина и Президента Татарстана пригласили прокрутить символичные шестеренки для запуска форума. Затем у сцены под аплодисменты зажегся холодный фейерверк.

«Рассмотреть возможность производства в России хороших инструментов было бы интересно»

В этом году в выставке приняли участие 78 компаний. Они представили оборудование из России, Беларуси, Индии, Китая, Польши и Южной Кореи. Рустам Минниханов после официального открытия обошел выставку вместе с Денисом Пушилиным.

Стенд машиностроительного кластера Президенту РТ представил председатель Промышленного кластера РТ Сергей Майоров.

К примеру, он рассказывал Президенту РТ о компании «Штайнблок», которая занимается производством оборудования для автоклавного бетона и железобетонных изделий. Осмотрев стенд, Президент республики спросил у представителя компании: «Дашь визитку?» После он передал ее Денису Пушилину.

Стенд машиностроительного кластера Президенту РТ представил председатель Промышленного кластера РТ Сергей Майоров Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рустам Минниханов также заинтересовался решением по производству водяных потолочных обогревателей и охладителей строительной компании «Новейшие сберегательные технологии». Они передают тепло в зону, где находится человек, не нагревая воздух. Президент РТ сказал, что это решение перспективное и его нужно внедрять. Затем он попросил визитку у гендиректора компании Юрия Ершова, но на удивление всех тот ответил отказом.

«Все, что тебе говорят, делай наоборот. Если просят не давать [визитку], то давай», – шутливо заметил Минниханов и передал все же полученную визитку врио ДНР Денису Пушилину.

Как рассказал Юрий Ершов после журналистам: «Мы не дали визитки, потому что нам сказали, что они будут переданы Президенту РТ после мероприятия, только поэтому. Мы действуем по правилам – как сказали, так и делаем».

«Рассмотреть возможность производства в России хороших инструментов – это было бы интересно» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Следующая компания – «Прайд», она занимается продажей инструментов из Тайваня. Этот проект так же заинтересовал Рустама Минниханова. Президент республики попросил рассмотреть возможность производства оборудования в России. «Раз они [зарубежные страны] делают, чем мы хуже?» – задал Президент республики риторический вопрос.

«Если инструменты производить в России, то они будут дороже. Но рассмотреть возможность производства в России хороших инструментов – это было бы интересно», – ответил корреспонденту «Татар-информа» руководитель обособленного подразделения компании в Казани Александр Емельянов.

Отрасль машиностроения выросла на 3%

После осмотра выставки делегация отправилась на пленарное заседание, которое прошло под названием: «Развитие научно-технологического и промышленного потенциала. Создание собственных технологий и инфраструктуры. Импортозамещение».

Выступая на пленарном заседании, Президент Татарстана отметил масштабы форума – на него прибыли представители шести стран и 40 регионов России.

Минниханов подчеркнул, что по итогам 10 месяцев индекс промышленного производства в машиностроении составил 103% Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я сегодня увидел за короткое время много интересных проектов. Много идей из Татарстана. Очень благодарен тем компаниям, которые прибыли из других регионов», – поделился руководитель республики.

Президент Татарстана отметил, что машиностроительная отрасль республики активно развивается. Он добавил, что на сегодняшний день в регионе работает около 3,5 тыс. машиностроительных предприятий, на которых занято 120 тыс. человек.

Однако Минниханов уточнил, что в этом году промышленность столкнулась с вызовами в торговле, нарушением логистических цепочек, а также перекрытием доступа к западным технологиям. Но благодаря усердной работе предприятий и поддержке федерального Правительства в республике удалось сохранить положительную динамику производства.

«По итогам 10 месяцев индекс промышленного производства в машиностроении составил 103%, мы идем с опережением к прошлому году», – подчеркнул Минниханов.

Он добавил, что с уходом крупных зарубежных компаний на российском рынке освобождаются ниши, которые открывают новые перспективы для отечественного машиностроения. Ряд республиканских предприятий уже приступил к выпуску востребованной рынком продукции.

«Крайне важно усилить работу в направлении технологического суверенитета, импортозамещения, внедрения новых технологий автоматизации производства, а также углублять сотрудничество с нашими традиционными партнерами – Республикой Беларусь, Казахстаном, Турцией и другими странами для формирования новых логистических цепочек, и обмена технологиями. При этом в полной мере следует использовать все инструменты поддержки Правительства РФ», – сказал он.

По его словам, к производству востребованной рынком продукции, например, приступил КАМАЗ, который расширяет впуск автомобилей с высоким уровнем локализации, и в следующем году планирует перезапустить производство автомобилей семейства К5.

«Уверен, что благодаря общим усилиям, нам удастся не только эффективно решить текущие задачи, но и существенно усилить позиции отрасли», – резюмировал Президент Татарстана.

Пушилин отметил, что правительство ДНР совместно с КАМАЗом создает сервисные центры по обслуживанию и ремонту автотехники этого предприятия на территории Донецкой Республики Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в свою очередь подчеркнул, что машиностроительная отрасль республики способна реализовать свой потенциал не только в производстве продукции для угольной и металлургической промышленности, но и в интеграции с машиностроительными предприятиями Татарстана.

«Отмечу, что в восстановлении инфраструктуры республики участвует значительное количество автомобильной, строительной и иной техники производства КАМАЗ. Правительство ДНР совместно с КАМАЗом создает сервисные центры по обслуживанию и ремонту автотехники этого предприятия на нашей территории. Отмечу, что значительная часть машиностроительных предприятий Донецкой Республики имеет возможности организации локального выпуска продукции совместно с производителями из Татарстана для обеспечения внутренней потребности по восстановлению Донбасса. Восстанавливать есть что, с учетом тех событий, которые мы наблюдаем», – отметил врио Главы ДНР.

Ожидается, что за три дня в форуме примут участие более 3 тысяч человек Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы ожидаем 3 тысячи участников»

Вице-премьер Татарстана-министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко прокомментировал журналистам проведение форума в Казани:

«Форум по машиностроению, и, в частности, по станкостроению, сегодня как никогда актуален. В связи с санкциями у нас нет прежних импортных поставок, нарушены прежние экспортные, логистические цепочки. Но мы перестраиваем логистику, ориентируемся на Юг, Восток. Наш форум и выставка, прежде всего, посвящены станкостроению. В нем участвуют 6 стран (Россия Беларусь, ОАЭ, Камерун Узбекистан, Казахстан), 40 регионов России. Ожидаем за все дни форума 3 тыс. участников».

Он отметил, что отечественное станкостроение представлено на выставке «очень достойно». Также министр напомнил, что при Минпромторге РТ организована рабочая группа по этому направлению (станкостроению), есть стратегия по развитию своего станкостроения в республике. «Планы осязаемы, видны. Уже создана ассоциация станкостроения республики ТатПромСтан, ее стенд представлен на экспозиции», - отметил Коробченко.

Председатель промышленного кластера РТ Сергей Майоров также отметил, что на выставке наиболее интересные сектора это станкостроение и инструментальная промышленность.