«Раз наградили – значит, заслужил»: ветерану СВО из Заинска вручили медаль Жукова

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

27-летнего ветерана специальной военной операции, старшего сержанта Василия Сахуриева из Заинского района Татарстана наградили медалью Жукова. Государственную награду он получил за службу в зоне СВО.

На фронт Василий ушел в 2022 году по мобилизации. Его позывной – Сухарь. Службу проходил на Южно-Донецком направлении. Начинал стрелком, затем стал старшим стрелком, позже был назначен командиром отделения. Под его началом находились восемь бойцов.

За время участия в специальной военной операции Василий Сахуриев был награжден медалью «Доблесть» II степени, получил награду за вклад в оборону Российской Федерации, а теперь удостоен и медали Жукова. Сам военнослужащий признается, что не знает, за какой конкретный эпизод получил последнюю награду. «Работы было много. Раз наградили – значит, заслужил», – говорит он.

В ходе боевых действий Василию доводилось выводить подчиненных из-под огня и спасать жизни бойцов. Он получил два ранения. Второе произошло во время ротации в районе населенного пункта Ясная Поляна. Тогда, по его словам, украинская сторона с помощью беспилотника типа «Баба-Яга» дистанционно установила мины в лесополосе. Утром во время выхода подразделения он подорвался.

Василий Сахуриев родом из Заинска. Учился в школе №3, затем продолжил обучение в Нижнекамске – в профлицее №46. После службы в армии работал на заводе транспортного электрооборудования. Сегодня он – ветеран СВО, награжденный за мужество и выполнение боевых задач.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.