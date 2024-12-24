«Начало зимнего чуда»: в Казани зажглись огни на главной ёлке

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В столице Татарстана зажглись огни на главной республиканской елке у Центра семьи «Казан». Для гостей праздника организовали масштабный концерт на территории елочного городка, выступления артистов Казанской филармонии и многочисленные новогодние сюрпризы.

За полчаса до официального открытия елки у станции метро «Козья Слобода» собралось более 300 человек — активных участников карнавального флешмоба. Главным условием для участия был оригинальный праздничный костюм или как минимум принесенная новогодняя игрушка. Возглавил флешмоб сказочный герой — змей Ак Елан.

Казанцы в карнавальных костюмах и с новогодними игрушками в виде светящихся мини-ёлочек находились в ожидании открытия мероприятия. Яркая и подпевающая под новогодние песни толпа отправилась навстречу к елке, чтобы стать первыми, кто увидит ее горящие огни. Участие во флешмобе приняли духовой оркестр JUST BRASS и барабанное шоу «Ноу Хау» — именно под их аккомпанемент, под звуки саксофонов и барабанов, участники направились к елке, привлекая внимание прохожих. Для многих этот флешмоб стал отличной возможностью погрузиться в атмосферу приближающегося праздника.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Просто замечательная идея устроить такой флешмоб! Мы с детишками нашли дома новогодние шапочки и решили прийти в них. Играют музыканты, танцуют дети — появляется самое настоящее новогоднее настроение, которого я так долго ждала! Мы каждый год всей семьей посещаем открытие елки, у нас это что-то наподобие традиции. Несмотря на сильный мороз, мы не отложили традицию и в этом году — чему очень рады. Мне кажется, это не просто мероприятие, это возможность почувствовать атмосферу праздника, порадовать своих детей и себя», — рассказала Гульназ, которая пришла на праздник с двумя детьми.

На сцене у главной ёлки Дед Мороз и Снегурочка, словно из любимых сказок, появились на сцене, чтобы порадовать детей и взрослых эксклюзивным представлением «Новый год офлайн». А когда часы пробили 19:00, под призыв Деда Мороза: «Сияй, свети, гори!» — ёлка зажглась яркими разноцветными огнями.

«Новый год — самый сказочный, самый добрый и любимый всеми праздник. Это время волшебных подарков, хорошего настроения и исполнения желаний. Каждый из вас станет свидетелем особенного события — зажжения главной ёлки Казани!» — обратились к гостям мероприятия ведущие праздника.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Выступления солистов Казанской филармонии и заслуженной артистки Татарстана Анастасии Макаровой с песней «Звенит январская вьюга» также стали изюминкой вечера. Заслуженный артист РТ Айдар Габдинов заставил подпевать всех гостей праздника, исполнив песню «Зима» («Потолок ледяной, дверь скрипучая»).

Новогодняя ярмарка «Казан кучтәнәчләре» развернулась на территории елочного городка. Огромные порции национального татарского фастфуда, сладкие угощения и горячие напитки придали гостям праздника ощущения тепла и уюта.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Открытие ёлки — это же не просто развлечение, это настоящее начало зимнего чуда, которое, я думаю, запоминается каждому. Мероприятие проводится отличное, мне очень понравилась юмористическая постановка! Честно говоря, всю жизнь в моем сердце с новогодними огнями всегда зажигается искра праздника, надежды и ожидания чуда — прямо как у маленького ребенка. Предновогодняя Казань всегда в центре внимания — она яркая, чудесная и самая любимая!» — поделилась с «Татар-информом» жительница Казани Наталья Тимофеева.

Ёлочный городок продолжит свою работу до 13 января.

Видео: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»