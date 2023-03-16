«Рахманинов и тюркские напевы»: Госоркестр Башкортостана совершит тур по Татарстану

С 7 по 11 апреля Национальный симфонический оркестр Башкортостана выступит в Татарстане с большим гастрольным туром. Жителям Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска музыканты представят шедевры мировой классики и произведения представителей национальных композиторских школ Башкортостана и Татарстана. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель министра культуры РТ Ленар Хакимзянов.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«При поддержке руководства Республики Башкортостан и Республики Татарстан к нам в очередной раз приезжает Национальный симфонический оркестр Башкортостана. При этом в Татарстане концерты коллектива всегда проходили с большим успехом и при полном аншлаге. Нас радует, что жители Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска смогут прикоснуться к симфонической музыке и услышать выступления оркестра такого высокого уровня», — подчеркнул замминистра.

Хакимзянов отметил, что нынешний год в соответствии с указом Президента России Владимира Путина является годом празднования 150-летия Сергея Рахманинова. Поэтому ряд концертов будет организован в память о юбилее великого русского композитора. Так, 10 апреля на сцене Большого концертного зала имени Салиха Сайдашева Госоркестр Башкортостана представит программу, состоящую из симфонических поэм Сергея Рахманинова и шедевров австрийского композитора Антона Брукнера.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«В который раз наш Национальный симфонический оркестр будет гастролировать в Татарстане. Это для нас грандиозное событие. Вместе с тем наше творческое взаимодействие перерастает в крепкую творческую дружбу. Это радует и зрителей концертов. Программа обещает быть насыщенной, и ее особенность заключается в том, что она была составлена в сотрудничестве с союзами композиторов Татарстана и Башкортостана», — заметила первый заместитель министра культуры РБ Наталья Лапшина.

Помимо мировых шедевров, в рамках гастрольного тура прозвучат и национальные мотивы народов Башкортостана и Татарстана. Так, 11 апреля в Татарской филармонии имени Габдуллы Тукая казанцы и гости города услышат произведения не только основоположников национальных композиторских школ Башкортостана и Татарстана, но и современных авторов. Среди них — Хусаин Ахметов, Ильгам Байтиряк, Ильяс Камал, Лидия Ризванова и другие.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Для нас крайне важно вывозить в Татарстан не просто популярные программы, а те произведения, которые будут интересны крайне искушенному зрителю. Так, на концерте зрителей ожидают четыре мировые премьеры. Мы безмерно счастливы, что исполним симфонию Рашида Калимуллина и ряд других произведений, которые еще не звучали ни на одной сцене мира», — подчеркнул генеральный директор Госоркестра Башкортостана Артур Назиуллин.

Концерты состоятся в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Дирижировать Национальным симфоническим оркестром Башкортостана будет заслуженный артист РБ Дмитрий Крюков.