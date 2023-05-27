Рахимов высказался о медали для Слуцкого после чемпионства «Рубина»

Фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос о возможном награждении экс-тренера казанской команды Леонида Слуцкого.

«Вопрос не ко мне. Есть регламент. Я не сторонник того, чтобы оценивать работу кого-то из тренеров. В футболе так бывает, что бывают темные полосы. Он провел с клубом хорошие отрезки. Если заслужил, то ему отправят. Но это не ко мне вопрос. Регламент не читал и не знаю», – цитирует Рахимова корреспондент «ТИ-Спорт».

Напомним, сегодня «Рубин» победил со счетом 2:0 махачкалинское «Динамо» и стал победителем Первой лиги.

«Рубин» (Казань) – «Динамо» (Махачкала) 2:0 (1:0, 1:0)

Голы: 1:0 – Фамейе, 41, 2:0 – Фамейе, 53.

Следующий и заключительный матч в этом сезоне «Рубин» проведет 3-го мая в Москве против местной «Родины».