Мэр Уфы возложил цветы к гробу Муртазы Рахимова
В церемонии прощания с первым Президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым, которая в эти минуты проходит Государственном концертном зале «Башкортостан», принял участие мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Он возложил цветы к гробу покойного и высказал соболезнования его родным, передает «Башинформ».
Около концертного зала собралась огромная очередь из желающих проститься с первым Президентом республики.
Напомним, церемония началась в 9.00 (7.00 по мск). На сцене ГКЗ около гроба выставлен почетный караул, пришедшие возлагают к телу покойного цветы и траурные венки.
Рахимов скончался 11 января на 89-м году жизни. Соболезнования жителям соседней республики накануне направил Президент Татарстана Рустам Минниханов. Подробнее о том, какой след первый Президент Башкортостана оставил в истории республики и страны в целом, читайте в материале «Татар-информа».