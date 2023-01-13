Мэр Уфы возложил цветы к гробу Муртазы Рахимова

В церемонии прощания с первым Президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым, которая в эти минуты проходит Государственном концертном зале «Башкортостан», принял участие мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Он возложил цветы к гробу покойного и высказал соболезнования его родным, передает «Башинформ».

Около концертного зала собралась огромная очередь из желающих проститься с первым Президентом республики.

Напомним, церемония началась в 9.00 (7.00 по мск). На сцене ГКЗ около гроба выставлен почетный караул, пришедшие возлагают к телу покойного цветы и траурные венки.

Фото: ИА «Башинформ»

Рахимов скончался 11 января на 89-м году жизни. Соболезнования жителям соседней республики накануне направил Президент Татарстана Рустам Минниханов. Подробнее о том, какой след первый Президент Башкортостана оставил в истории республики и страны в целом, читайте в материале «Татар-информа».