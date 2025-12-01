Рахимов: Сейчас «Балтика» в пятерке, а где она окажется по итогам чемпионата?

Наставник «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал выступления калининградской «Балтики» в сезоне 2025/26.

«Всегда есть такая команда, которая может выстрелить. В этом году это «Балтика». В каком-то году в таком же статусе выступали «Урал» и «Акрон», но потом с ними случилась беда. Сейчас команда Андрея Талалаева в пятерке, а где она окажется по итогам чемпионата – никто не знает. Я тоже хочу наверх, но надо понимать, с кем конкурировать. А мы говорим о стабильности, и на сегодняшний день мы показываем эту стабильность», – заявил Рахимов.

После 17 игр «Балтика» идет на 5-й строчке с 32 очками в турнирной таблице РПЛ. От лидера «Краснодара» калининградцев отделяет 5 очков. «Рубин» занимает 7-е место с 23 очками.

Ближайшую и последнюю встречу перед зимним перерывом татарстанцы сыграют с «Ростовом» в Ростове-на-Дону 6 декабря.