Рахимов рассказал об осложнениях у Юкича после операции

фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал о состоянии полузащитника казанской команды Александара Юкича, который в августе минувшего года выбыл из-за тяжелой травмы крестообразных связок колена.

У Юкича есть послеоперационные осложнения, и он не сможет быстро вернуться к команде, сказал наставник.

«К сожалению, пока он не может быстро вернуться к нам. Есть определенные послеоперационные осложнения. Он восстанавливается в реабилитационном центре с терапевтами. В скором времени должен присоединиться к нам», –передает слова Рахимова «Матч ТВ».

Напомним, Юкич выбыл в матче против «Акрона» (2:1). Он пропустил почти всю первую часть РПЛ.

Александар присоединился к «Рубину» минувшим летом в статусе свободного агента. Ранее он играл с «Сочи» и «Аустрией».

Первую часть Премьер-лиги казанцы завершили на восьмом месте в таблице. В следующем матче «Рубин» сыграет с «Ахматом». Встреча состоится 1 марта в 19:00 по мск.