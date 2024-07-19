Рахимов: Пусть к нам приходят не звезды великие, но игроки знают: они – часть республики

«Умный» корпус для рабочих и с клад поликарбонатов

Для тренера и игроков провели экскурсию по новому санитарно-бытовому корпусу для производственного персонала. В трехэтажном здании размещены современные раздевалки, душевые и комнаты отдыха для 600 рабочих. Еще 90 сотрудников линейного персонала разместят в открытом офисном пространстве.

На крыше павильона для курения установили солнечные батареи, на парковке — две станции зарядки для электромобилей. Внутри здания «умные» душевые с автоматическим ограничением подачи воды для осознанного водопотребления и бережного отношения к окружающей среде.

Спортсмены заглядывали в переговорки, удивлялись фенам в раздевалках и шумопоглощающим потолкам в офисе. Главный тренер клуба Рахимов отметил оформление лестничных пролетов здания с визуализацией применения полимеров в различных видах спорта. Игрока из Австрии Александара Юкича заинтересовал постер спортсмена с пластиковыми креплениями для лыж.

Осмотрев светлые офисные помещения, наставник «Рубина» шутя спросил экскурсовода, указывая на Валентина Ваду: «Он может устроиться на работу сюда?» «Могу дать номер отдела кадров», – пошутил в ответ сотрудник предприятия.

Первых сотрудников комплекс примет уже в августе. В течение трех лет на предприятии будет обновлено еще восемь подобных корпусов.

Следующей локацией стал склад поликарбонатов, с которого полимеры «Казаньоргсинтеза» разъезжаются по всему миру. Футболисты рассмотрели и подержали в руках прозрачные гранулы, из которых создаются теплицы, защитные очки, корпуса для зажигалок и даже рассеиватели фар для автомобилей. Тренер клуба Рашид Рахимов заинтересовался автоматизированной системой фасовки гранул поликарбоната. Вместе с ним игроки наблюдали за заполнением большого пластикового мешка, произведенного также на «Казаньоргсинтезе». В них засыпают 1 тонну поликарбоната. Весь процесс занимает чуть больше минуты.

«Cколько всего таких мешков в сутки отгружается на складе?» - спросил тренер. Оказалось, за 24 часа на склад поступает около 300 наполненных мешков. Всего с 2008 по 2023 год предприятие отгрузило более миллиона тонн продукции. Это производство уникально для России и стран СНГ — на постсоветском пространстве КОС единственный производитель поликарбоната.

Спортсменам также рассказали о принципах безопасности «Казаньоргсинтеза» и развеяли мифы о факеле – неотъемлемой части любого нефтехимического предприятия. Горящий факел – знак плановой и безопасной работы производства.

«Наше сотрудничество – это союз двух мировых брендов»

В это время тренера с футболистами в офисном корпусе 1030 уже ждали болельщики «Казаньоргсинтеза». Для них руководство клуба приготовило сюрприз — презентацию новой формы клуба перед стартом сезона. Выбор локации для показа символичен: развитию спорта способствуют не только ресурсы предприятия – генерального спонсора клуба, но и его продукция. Сегодня пластик составляет 70% всех материалов в индустрии: от сидений на стадионах до экипировки. Новая форма команды также была отшита из самого технологичного спортивного материала – полиэстера, в основе которого лежат полимеры.

Коллекция была представлена в четырех вариантах. Руслан Безруков вышел в домашнем рубиновом комплекте, на который нанесены значимые достопримечательности Казани. Валентин Вада появился в зеленом исполнении формы, посвященном болельщикам. На него нанесены имена болельщиков, которые покупали абонементы на игры непрерывно в течение пяти лет, несмотря на выход команды в ФНЛ. Александар Юкич примерил белый комплект, посвященный богатой истории «Рубина» в еврокубках. Ровно 20 лет назад клуб дебютировал в Европе, и в графическом коде белой формы зашифрованы все голы клуба в еврокубках. Артур Нигматуллин завершил цветовую гамму традиционно черным вратарским цветом.

«Мы не случайно выбрали «Казаньоргсинтез» местом презентации нашей новой формы вместе с нашими новыми игроками, - рассказал президент «Рубина» Марат Сафиуллин. - СИБУР – наш спонсор, наши близкие друзья и преданные болельщики. Наше сотрудничество – это союз двух мировых брендов. "Рубин" выигрывал у топ-клубов, а ваша продукция известна по всему миру».

Генеральному директору «Казаньоргсинтеза» Айрату Сафину клуб подарил комплект формы, усеянный автографами игроков. «Сегодня мы провели очень полезную встречу, я очень рад, что вы приехали и посмотрели, как работает предприятие, как производится продукция, которая поддерживает наш «Рубин», – высказался Сафин. В ответ он призвал коллектив предприятия чаще ходить на матчи «Рубина»: «Если мы с семьями придем, уже полстадиона займем. Клуб показывает достойные результаты, игроки амбициозные. Надо ходить!»

Директор предприятия рассказал, как сам пристрастился к футболу два года назад, после переезда из Нижнекамска в Казань. «Я теперь стараюсь не пропустить ни один матч «Рубина», хотя до этого футбол был для меня видом спорта, который я мало понимал, - признался Сафин. - Но Марат Адипович и другие болельщики начали меня в прелести этой игры посвящать. Знаете, как у них глаза горят, какие жаркие обсуждения игры идут во время перерыва. Теперь и для меня игра — это праздник, возможность провести время с семьей, с близкими. Я стараюсь на футбол ходить с сыном. У нас после матча на неделю хватает разговоров об игре».

Рахимов указал на болельщиков в зале с атрибутикой клуба. «Получается, сегодня на экскурсии мы примерили вашу форму, а вы – нашу. Уверен, с вашей поддержкой «Рубин» продолжит движение вверх по турнирной таблице», – заверил он.

Юкич заговорил по-русски, а Рахимов рассказал, почему болел не за Испанию

Отвечая на вопросы болельщиков, Рахимов рассказал, по какому принципу подбирает игроков в «Рубин». «В нашей команде не должно быть равнодушия. Пусть к нам приходят не звезды великие, но наши игроки знают, что они нужны здесь, что они часть нашей команды, часть республики», – заявил он, сорвав аплодисменты болельщиков. Тренер подчеркнул: все должны биться за клуб, показывая свои лучшие качества, и не беречь себя на поле.

Всем было интересно, за кого воспитанники «Рубина» болели на Евро-2024. Вада ожидаемо ответил, что желал победы Испании. Болельщиков приятно удивил Юкич — австриец только зимой приехал в Россию, а уже научился простым фразам на русском языке. Конечно же, он болел за сборную своей родины. Рахимов же признался, почему симпатизировал не общепризнанным фаворитам. «К сожалению, финал [чемпионата] прошел до финала, – посетовал тренер «Рубина». – [Это был матч] Германия — Испания. Для меня эти две команды были самыми сильными. Я болел за Германию и считаю, что у них была очень, очень сильная команда. Но, к сожалению, иногда везение от тебя уходит, и это произошло, когда они пропустили гол на 119-й минуте, хотя имели преимущество. В футболе такое бывает, за это мы его и любим».

У Безрукова болельщики поинтересовались, как он пережил историю со своей шуткой после игры с «Зенитом». «Не переживайте, мы ему сами отправили денежки на карту», — отшутился за воспитанника Рахимов. Безруков же заверил, что ситуация его только закалила.

В завершение встречи игроки запустили автограф-сессию и начали фотографироваться с болельщиками.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»