Рахимов прокомментировал решение руководства «Рубина» о его увольнении

Фото: rubin-kazan.ru

Экс-наставник «Рубина» Рашид Рахимов поделился деталями расставания с казанским клубом и тем, как руководство татарстанцев решило прервать с ним сотрудничество. Об этом Рахимов рассказал журналисту Константину Геничу в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

– Тогда, после «Ростова», когда сразу совещание и вам предлагают расстаться по обоюдному согласию, соответственно, контракт прервать, вы не соглашаетесь с этим. Вам какую причину в первую очередь озвучили?

– То же самое, что и ты говоришь, что все недовольны, но я слышу, что все довольны. Большинство. Потому что и вы говорите, что очень организованная (игра – прим. ред.). Ты спроси любого соперника, как тяжело с ними играть. Если я хочу играть в позиционную атаку, а нам говорят – играйте во владение мячом... Вот пример: «Ноттингем Форест» прошлогодний тоже был внизу (по показателю владения мячом), но был наверху (в турнирной таблице), – ответил Рахимов в выпуске YouTube-канала.

Под руководством Рашида Рахимова и по итогам первой половины чемпионата РПЛ «Рубин» находится на 7-м месте с 23 очками.