Рахимов о вылете из Кубка России: Значит, кубок мы не должны выиграть в этом году

Фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:0, 3:2 пен.) в четвертьфинале Кубка России в Туле.

«Мы прекрасно понимали, что нас ждет, что будет тяжелая игра. Видели последние матчи «Арсенала». Почти все игроки играли в Премьер-лиге. У нас все складывалось неплохо, но у нас в завершающей фазе были проблемы. Пенальти – лотерея, но, когда в два мяча ведешь, это поражение тем более болезненное. Нужно уметь держать удар. Значит, кубок мы не должны выиграть в этом году. Такое случается», – сказал Рахимов «Матч ТВ».

Таким образом, «Рубин» второй сезон подряд терпит поражение в ¼ Кубка России. До зимнего перерыва татарстанцы проведут еще две гостевых встречи в рамках РПЛ.

В 17-м туре казанцы сыграют против «Зенита» в Санкт-Петербурге 30 ноября, а в 18-м туре с «Ростовом» – 6 декабря.

По итогам 16 встреч «Рубин» занимает 7-ю строчку с 23 очками в турнирной таблице РПЛ сезона 2025/26.