Рахимов о сопернике: В последнее время «Зенит» стал выступать более стабильно

Фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов во время открытой тренировки в Казани рассказал журналистам о предстоящем сопернике – «Зените» – и ответил на вопросы о прошедшей встрече в Кубке России.

- Как оцените своего ближайшего соперника – питерский «Зенит»?

- В последнее время «Зенит» стал выступать более стабильно и более качественно играть в атаке. Они создают достаточно опасные моменты и переходы из обороны в атаку.

- Насколько расстроили поражение от «Арсенала» и вылет из Кубка России?

- Поражения не бывают позитивными. Есть определенное разочарование. Самое главное – не зацикливаться на этом и извлекать правильные выводы. В жизни вообще без поражений не бывает.

Все вылетят из Кубка кроме одной команды. Кто-то может выстрелить, но это не значит стабильность, а мы говорим о стабильности. Естественно, всегда хочется пройти как можно дальше, но Кубок – это совершенно другой турнир, и в нем полно сюрпризов. Яркий тому пример – английская или немецкая лиги, где команды из третьего и четвертого дивизионов обыгрывают премьер-лигу. Мы знали, что в Туле нас ждет нелегкий матч. Повторюсь, если посмотреть на состав этой команды, то там больше половины игроков, прошедших Премьер-лигу. Естественно, для них Кубковый матч приравнивается к матчу года.

- Вы заговорили про настрой для «Арсенала», что для них это был матч года. Получается у «Рубина» на эту встречу был не такой принципиальный настрой?

- Меня изначально беспокоило то, что у нас 22 ноября была вечерняя игра в рамках РПЛ, а через три дня кубковая встреча. Мы фактически целый день провели в дороге, и нам не удалось как следует восстановиться. Сначала мы не смогли вылететь из Калуги, и нам пришлось лететь из Домодедово. Дорога в Тулу на автобусе была длиннее, и мы приехали только вечером. Наши приключения перед матчем наложили определенный отпечаток, но ни в коем случае это не должно быть оправданием, – приводит слова Рахимова пресс-служба клуба.

Ближайшую встречу «Рубин» проведет в Санкт-Петербурге против «Зенита» в рамках 17-го тура РПЛ. Татарстанская команда занимает 7-ю строчку турнирной таблицы чемпионата с 23 очками.