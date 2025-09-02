news_header_top
Рахимов назвал претендентов на чемпионство в РПЛ. «Рубина» среди них нет

Фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов оценил начало сезона и назвал предполагаемых претендентов на чемпионство в РПЛ, ни словом не упомянув свою команду.

«Как оценю старт сезона? Отлично, нормально. Небольшое отставание от первого места? А разве мы должны там быть? Хотеть можно все что угодно, нужно соответствовать желаниям. Потенциал на первое место есть у «Зенита», «Спартака», «Краснодара», ЦСКА, «Динамо», – приводит слова Рахимова Meta.ru.

В настоящее время таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар» с 16 очками. На втором месте расположилось московское ЦСКА (15). Замыкает тройку лидеров калининградская «Балтика» (15).

Напомним, чемпионом прошлого сезона является «Краснодар».

По итогам 8 туров подопечные Рашида Рахимова опустились на 7-ю строчку. На счету казанцев 11 очков, 3 победы, 2 ничьи и 2 поражения.

#Рашид Рахимов #фк рубин #премьер-лига #футбол #Казань
