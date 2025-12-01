Рахимов: Мой мерседес поедет быстрее жигулей, если мне его купят

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов оценил игру своей команды после матча с «Зенитом» в Санкт-Петербурге и высказался о задачах на сезон.

«По самоотдаче у меня лично к моим игрокам вообще ни одного вопроса не возникло. Я всегда говорю ребятам, что они должны проявлять характер на поле и уважать самих себя и свой клуб, за который выступают. И они это сегодня показали. Результат может быть любым, и сегодня он несправедливый.

Сейчас те игроки, которые у нас имеются в составе, выжимают свой максимум. Можно давать какие угодно задачи, но я реалист. Я никогда фантастические фильмы не любил. Для меня важно твердо стоять на земле и уметь работать с тем, что есть. Я верю и надеюсь, что мои мечты сбудутся. Мой мерседес поедет быстрее жигулей, если мне его купят. Если нет, я так же буду ездить на жигулях, но поставлю на ТО (прим. ред. – техосмотр) и вместо первого движка добавлю третий», – провел столь необычную аналогию наставник казанцев.

После 17 игр «Рубин» занимает 7-е место с 23 очками в турнирной таблице РПЛ. Ближайшую и последнюю встречу перед зимним перерывом татарстанцы сыграют с «Ростовом» в Ростове-на-Дону 6 декабря.