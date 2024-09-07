«Рәхим итегез!»: Минниханов пригласил на Kazan Digital Week — 2024

Раис Татарстана Рустам Минниханов пригласил подписчиков на Kazan Digital Week — 2024. Ролик с презентацией международного события, которое стартует уже в понедельник, 9 сентября, появился в телеграм-канале руководителя республики.

«В понедельник всех ждем на Kazan Digital Week — 2024! Рәхим итегез!» — говорится в сообщении.

Международный форум пройдет на площадке «Казан Экспо» 9-11 сентября 2024 года. В этом году он приурочен к 300-летию Российской академии наук. Миссия данного мероприятия – содействие в обмене научно-технической информацией, консолидации научно-технологических активов, способных эффективно решить задачи импортозамещения и импортоопережения, обеспечить технологический суверенитет и суверенитет данных как основу лидерства РФ в международном сотрудничестве.

Видео: https://t.me/rustamminnikhanov/2225