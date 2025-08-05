«Рәхим итегез» и давний друг Бердымухамедов: для чего Минниханов ездил в Туркмению

Раис Татарстана в составе российской делегации работает сегодня в Туркменистане, где проходит конференция для развивающихся стран, не имеющих прямого выхода к морю. Какие практики эти государства могут перенять у республики и с каким давним другом республики Минниханов встречался в городе Туркменбаши — в материале «Татар-информа».





Дети в национальных костюмах поприветствовали делегацию из республики фразой на татарском языке

Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханова в Туркменистане поприветствовали на татарском языке

Накануне поздним вечером Раиса Татарстана Рустама Минниханова встречали в международном аэропорту города Туркменбаши. Дети в национальных костюмах поприветствовали делегацию из республики фразой на татарском языке: «Рәхим итегез, хөрмәтле кунаклар!» («Добро пожаловать, уважаемые гости!») и преподнесли Минниханову угощение и букет белых роз.

Цель поездки Раиса Татарстана в Туркменистан – третья конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, которая проходит с 5 по 8 августа. Минниханов входит в состав делегации Российской Федерации, которую возглавляет заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев.

Конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, проводится раз в десятилетие. Российская Федерация является одним из ведущих партнеров развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. По решению ООН к этой группе государств относят 32 страны в Азии, Африке, Европе и Южной Америке.

Решение о проведении конференции в Туркменистане было принято еще в 2023 году. Площадкой выбрана национальная туристическая зона «Аваза» в городе Туркменбаши. Главная тема конференции – «Продвижение прогресса через партнерство».

Рустам Минниханов встретился с Гурбангулы Бердымухамедовым Фото: t.me/rustamminnikhanov

Встреча с давним другом Татарстана

«В ходе очередного визита в Туркменистан встретились с давним другом Татарстана, уважаемым Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым!» – написал сегодня в своем телеграм-канале Рустам Минниханов.

Раис Татарстана также принял участие в приветственной встрече национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова и Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша с почетными гостями – участниками форума.

«Татарстан – один из ведущих и промышленно развитых регионов России, который также не имеет прямого выхода к морю. Тем не менее благодаря поддержке нашей страны за последние десятилетия нам удалось добиться значительных успехов в развитии международных связей и экономики. Мы активно расширяем торгово-экономическое, научно-техническое и культурное сотрудничество со многими странами мира, реализуем совместные проекты и привлекаем инвестиции», – сказал Минниханов в ходе встреч.

Татарстан поддерживает торговые отношения со 136 странами, а внешнеторговый оборот республики за прошлый год превысил $16 млрд (рост по сравнению с предыдущим на 12%).

Раис Татарстана принял участие в приветственной встрече Гурбангулы Бердымухамедова и Антонио Гутерриша с почетными гостями – участниками форума Фото: rais.tatarstan.ru

Как Татарстан развивает логистику без моря

Минниханов упомянул транспортный коридор «Север – Юг», который должен соединить порты на Балтике и в Арктике с портами на побережьях Персидского залива и Индийского океана. Выгодное экономико-географическое положение позволяет Татарстану стать узловым центром данного коридора.

Для развития коридора «Север – Юг» нужно эффективно использовать водный транспорт. Прямого выхода к морю у Татарстана нет, но наличие транспортного хаба на территории республики, который объединяет водный, воздушный, автомобильный и железнодорожный транспорт, позволяет иметь сообщение с пятью морями (Каспийским, Черным, Азовским, Балтийским и Белым) через Волгу.

Раис Татарстана посетил пленарное заседание – открытие конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Итогом конференции должна стать Авазинская программа действий. Это рамочный документ для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на предстоящие десять лет.

Минниханов выразил уверенность, что в итоговой декларации будет отражен призыв к поиску совместных решений, которые помогут преодолеть изоляцию, обеспечить устойчивое развитие и реализовать потенциал миллионов людей, живущих в этих странах.

Раис Татарстана посетил пленарное заседание – открытие конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю Фото: rais.tatarstan.ru

Лидеры Туркменистана и Татарстана регулярно встречаются

Туркменистан и Татарстан связывают глубокие духовно-культурные связи, многолетние торгово-экономические и научно-технические отношения. Стороны регулярно совершают рабочие поездки друг к другу и встречаются на полях форумов, саммитов и других мероприятий. Например, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прилетал в Казань на саммит БРИКС.

Минниханов, в свою очередь, приезжал в Туркменистан в феврале этого года и встречался с главой государства. Раис Татарстана в ходе общения упомянул присущее туркменскому народу стремление к сохранению национальных традиций и самобытной культуры и поблагодарил президента страны за возможность снова побывать в Туркменистане.

Тогда же Минниханова принимал национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов. А в мае этого года он приезжал в Татарстан для участия в Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum». Лидеров, как и написал Минниханов в телеграм-канале, действительно связывают давние отношения, которые давно вышли за рамки формальных.

Например, в том же мессенджере Минниханов нередко делится фото своей собаки Акдуса – щенка туркменского алабая в 2021 году руководителю республики как раз и подарил экс-президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Эта порода считается одной из самых древних на Земле.

«Душа собаки — одна большая кость. С днем рождения, Акдус! Четыре года вместе!» — написал Минниханов на татарском языке в марте этого года.

Зимой прошлого года Акдус стал чемпионом России по двум направлениям. Он был удостоен награды за чистокровность и красоту, а также за понятливость и внимательность. В номинации по всей России участвовало около 200 собак.

У Туркменистана и Татарстана есть большой потенциал для экономического сотрудничества

Туркменистан и Татарстан сотрудничают по разным направлениям: машиностроение, нефтегазовая сфера, медицинская промышленность – и другим.

Туркменистан – один из самых крупных потребителей автомобильной техники марки «КАМАЗ» в Средней и Центральной Азии. Парк автомобилей в стране насчитывает более 10 тыс. единиц, по данным прошлого года.

В стране на протяжении многих лет также успешно работают Казанский вертолетный завод, судостроительный Зеленодольский завод имени Горького, «КЭР-Холдинг» и «Эйдос».

По итогам 2024 года объем товарооборота между Татарстаном и Туркменистаном превысил $39 млн.

«На наш взгляд, необходимо придать большую динамику нашему экономическому взаимодействию. Есть немалый потенциал для развития связей в таких направлениях, как нефтеразведка, транспортировка газа, автомобиле-, авиа-, судостроение, поставка химической продукции», — сказал Рустам Минниханов на переговорах с туркменской стороной на Петербургском международном экономическом форуме.