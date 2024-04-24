Равшана Куркова стала ведущей детской версии шоу «Суперниндзя»

Фото : АО "СТС"

Канал СТС запустил спортивное шоу «Суперниндзя. Дети» с Дмитрием Масленниковым, Василием Артемьевым и Равшаной Курковой, которая дебютирует в роли ведущей развлекательной программы.

На съёмках в Минеральных Водах актриса поддерживает 108 юных атлетов и их родителей возле зрительской трибуны. «Эмоций очень много, а я человек эмпатичный, — признавалась она. — Зная, как сын реагирует на ошибки и неудачи, понимаю, какое колоссальное напряжение у детей в этом шоу и как важно, чтобы ребёнок не разочаровался, продолжал стараться и верить в себя». Равшана также делилась, что прилетела без сына и дочери: «Тяжело, конечно, потому что для меня они большая подпитка. Обнимаешь их — и батарейка заряжена. К счастью, расставание недолгое, есть папы и бабушки, так что дети под присмотром».

Спустя полтора года в шоу СТС вернулся Дмитрий Масленников, который снова разделит вышку с Василием Артемьевым. «Я как Карлсон: улетел, но обещал вернуться, — шутил он. — Понимал, что может подвернуться такая возможность, но предложение вести именно "Суперниндзя. Дети" оказалось неожиданным. Хочется, чтобы каждый ребёнок справился с этой невероятно сложной полосой препятствий, дошёл до трибуны и мы с Васей поздравили его с победой. И конечно, по традиции будем много шутить, поддерживать и болеть до срыва голоса».

Новый проект станет детской версией самого популярного шоу СТС «Суперниндзя», которое только в прошлом году посмотрели 70 миллионов телезрителей. Специально для съёмок в павильоне в 10 000 квадратных метров построили 86-метровую трассу, для освещения которой понадобились 900 приборов и полуторакилометровая светодиодная лента. Четыре месяца ушло на разработку и производство конструкции, металлические детали которой везли из Москвы на 25 грузовиках.

Главная особенность детской версии — разнообразие препятствий и их адаптация под каждую возрастную категорию участников (9–10 лет, 11–12 лет, 13–14 лет). Перед съёмками трассу тестировали юные спортсмены под руководством тренеров и судей проекта — одного из самых титулованных российских скалолазов Станислава Кокорина, первого «Суперниндзя» Юрия Прокудина и других именитых атлетов.

Создатели телепроекта получили больше 6 000 заявок, а в очных кастингах приняли участие больше 1 000 детей. В итоге испытание трассой пройдут 108 юных атлетов из 49 городов России и Беларуси. «Несмотря на то что мы снимаем детскую версию, масштаб проекта также впечатляет. А наши главные герои хоть и дети, но с невероятными историями, которые поражают серьёзностью и взрослостью», — говорит продюсер Фатима Гаппоева.

Главный приз 6 миллионов рублей разделят сразу три победителя в трёх возрастных категориях. Сначала участников ждёт отборочный тур на двойной полосе, где важно опередить соперника, а после — полуфинал также с парным забегом. В финале от каждой возрастной категории участвуют по десять человек, которые преодолевают препятствия в одиночку на скорость и собирают кольца. Шесть героев с лучшими результатами попадают в суперфинал с двойной вертикальной полосой. В каждой категории тот, кто первым оставит кольцо на пьедестале, становится победителем.



«СУПЕРНИНДЗЯ. ДЕТИ»

Производство: «Шоу Продакшн», Студия «ВАМ»

Жанр: экстремальное шоу

Продюсеры: Фатима Гаппоева, Антон Гореславский, Максим Рыбаков, Вячеслав Муругов

Режиссёр-постановщик: Юрий Кондратюк

Сценаристы: Артём Рябинин, Павел Красильников

Количество выпусков: 10 + 1

Хронометраж: 72 минуты

Ведущие: Равшана Куркова, Дмитрий Масленников, Василий Артемьев

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