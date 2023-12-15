«Равняться нужно на них»: как в Доме юного танкиста чествовали мам Героев России

Сегодня в Центре Юнармии «Дом юного танкиста» прошло военно-патриотическое мероприятие «День Героев Отечества». Юнармейцы устроили праздник для родных Героев России из Татарстана – выступили перед ними с рассказами про их сыновей.

На встречу пришли сестры, мамы и папы Ивана Додосова, Дамира Гилемханова, Алексея Козина, Расима Баксикова и Раиля Габдрахманова.

На мероприятие также были приглашены почетные гости – начальник Регионального Штаба ВПОД «Юнармия по Республике Татарстан» генерал-майор Александр Бородин, начальник управления социальной политики Ирина Смирнова, председатель Исполнительного Комитета Всероссийского общественного движения «Союз танкистов России» Альберт Гималетдинов.

Началось мероприятие с приветственных слов гостей. Первым выступил Александр Бородин.

«У нас по Татарстану уже 10 Героев России. Четырем звание присвоили посмертно. Тяжело, конечно, родителям это осознавать. Я тоже переживаю – внук мой сейчас вернулся в отпуск. После окончания Суворовского училища он выбрал не артиллерийский профиль, а поехал в Рязань, где поступил на факультет спецназа. Выбрал Краснодар для службы. Он молодец, удостоен президентских наград», – поделился генерал-майор.

Затем Альберт Гималтдинов наградил медалями и благодарственными письмами меценатов «За помощь участникам СВО».

15-летний Иброхим Ахмадуллин выступил перед гостями с презентацией танка, который сам же разработал. Также юноша рассказал о минусах зарубежных танков, и о том, в чем преимущество нашей боевой техники.

«Преимущество моего танка в защите экипажа, в нем решена проблема удлинения боеприпасов, решены вопросы бронирования ослабленных зон и в его производстве используются только отечественные детали. На проектирование танка у меня ушло примерно пять месяцев, а вообще танками я занимаюсь около четырех лет. Еще до школы я начал ходить на робототехнику, а сейчас занимаюсь конструированием», – рассказал Иброхим «Татар-информу».

Гостям показали ролик об открытии «Дома юного танкиста», которое состоялось в октябре.

Юнармейцы выступили с рассказами про Героев России, чьи родственники находятся на мероприятии, а потом показали для них ролик, посвященный их сыновьям и братьям. Ребята сами его сняли и смонтировали.

Родители и родные Героев также обратились с речью к ребятам. Сестра Ивана Додосова Елена отметила, что является женой офицера, который сейчас служит на СВО, и сама только год как вышла на пенсию – она тоже военная.

«Ребята, раз вы выбрали для себя этот путь, быть юными танкистами, значит, нужно дойти до конца. Желаю вам отличной учебы, чтобы вы старались и добились успехов. Вы будущее нашей России – вся надежда на подрастающее поколение. И я предлагаю почтить минутой молчания тех, кто погиб в зоне СВО», – сказала сестра Героя России.

После минуты молчания Лариса Козина, мама Героя России Алексея Козина, рассказала о подвиге сына.

«Мой сын был очень честным и порядочным. Ребятам я хочу пожелать, чтобы они были верны своей присяге. Наверное, они уже и будут военными, раз поступили в кадетскую школу. Желаю им учиться на подвигах героев», – обратилась она к юнармейцам.

Ленария Гилемханова, мама Героя России, начала рассказывать о сыне, но когда захотела прочитать сообщение, которое он отправлял ей в армии, расплакалась. Вместо нее сообщение прочитала Елена Додосова, сестра Ивана Додосова. Дамир писал матери о том, что очень хочет продолжить службу по контракту.

«Он хотел после контракта поступить в Казанское танковое училище, но там его проводили в последний путь. Мы очень гордимся своим сыном», – сквозь слезы сказала мама Героя.

Речь женщины сильно растрогала всех присутствующих. После Ленарии Гилемхановой, слово предоставили маме Расима Баксикова. Разия Баксикова все еще плакала после речи мамы Дамира, и начав говорить, не смогла успокоиться.

«Мне тяжело. Я конечно, счастлива, что сын мой жив. Желаю всем после подвигов остаться живыми, не огорчать родителей, любить родителей. Любовь к родине начинается с любви и уважения к родителям. Такие родители, которые сейчас сидят перед нами, конечно, достойны уважения», – сказала мать Героя.

Она также обратилась к юным танкистам.

«Надеюсь, у вас есть такие же мысли, что ваши родители достойны уважения. Будьте достойны своей страны, уважайте и любите страну, и дай Бог нашему Президенту долгой жизни, чтобы все наши дети, также как и вы, равнялись на Героев», – пожелала она ребятам.