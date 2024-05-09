«Равняемся на вас!»: Коробченко и Магдеев поздравили ветеранов в Челнах

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

В Набережных Челнах широко отметили 79-ю годовщину со дня Победы в Великой Отечественной войне. День начался с возложения цветов к памятнику Мусы Джалиля, затем действие развернулось возле мемориального комплекса «Родина-мать».

Перед началом парада звучат песни Победы, а далее показательные выступления кадетов — начинают «Каймановские звездочки». Под звуки торжественного марша на площади мемориала парадный развод выполняют карабинеры.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

День Победы – самый важный праздник для всех россиян, тем более сейчас, в период проведения СВО, когда и тем, кто на передовой, и оставшимся «в тылу» крайне важно ощущать атмосферу единства и поддержки, уверены участники парада.

К седовласым ветеранам Великой Отечественной войны в орденах сегодня добавились и другие воины: в зеленой камуфляжной форме, с нашивками боевых подразделений на плечах.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

На площадь перед мемориалом вышли 36 парадных расчетов. Также задействована военная техника, которая выпускается в Челнах, и кавалерия.

От имени Раиса Республики Рустама Минниханова поздравил и заместитель Премьер-министра РТ, министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

«Сегодня мы куем Победу в нынешнее время! Благодаря несгибаемой воле и сплоченности всего народа, стойкости фронтовиков и тружеников тыла, их самопожертвованию удалось отстоять свободу и независимость нашего Отечества, освободить от фашистского гнета всё человечество. Наши ветераны стали для нас олицетворением таких непреходящих ценностей, как любовь к Родине, патриотизм, понятия чести и долга», — сказал заместитель Премьер-министра РТ, министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

С праздником поздравил и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

«Дорогие ветераны! Мы гордимся вами и равняемся на вас! Мы сделаем всё, чтобы ваш подвиг навсегда сохранился в сердце каждого челнинца и передавался детям и внукам. Уверен, что последующие поколения будут также крепко любить Родину, хранить традиции и всегда помнить о бессмертном подвиге своих предков. День Победы объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом любых испытаний!» – отметил градоначальник.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Праздничное мероприятие возле мемориала «Родина-мать» завершилось минутой молчания и возложением цветов. Затем концертные программы продолжились на набережной Габдуллы Тукая, бульваре Энтузиастов и в парке Победы.