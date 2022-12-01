«Равнодушных не остается»: в Казани завершился фестиваль Concordia

Фото: пресс-служба ГАСО

Призвание фестиваля – восполнять репертуарные пробелы

Музыка современных композиторов для неподготовленного слушателя может показаться странной, непонятной, временами непростой для восприятия. Тут тебе ни складных мелодий Моцарта, ни «гармоничной» экспрессии Бетховена.

Однако за 12 лет своего существования, Международный фестиваль современной музыки имени Софии Губайдулиной «Concordia» взрастил поколение слушателей, которому интересны современные искания композиторов. Об этом говорит наполненность зала. Интересно, что среди слушателей оказываются и дети.

Художественный руководитель проекта – народный артист России и Республики Татарстан Александр Сладковский интерес публики объясняет тем, что это не фестиваль эпатажа и музыки, которую «люди сейчас воспринимать не могут». Ее призвание – восполнять репертуарные пробелы.

Неизменным главным действующим лицом фестиваля на сцене Государственного Большого концертного зала имени Сайдашева был Государственный академический симфонический оркестр Татарстана, художественным руководителем и главным дирижером которого является сам Александр Сладковский.

Интересно, что сам проект становится свидетелем важным метаморфоз, происходящих внутри коллектива. К примеру, ровно год назад завершающий фестиваль концерт стал для коллектива первым в новом звании «академический».

Его Госоркестр РТ получил благодаря подписанию соответствующего документа Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным. На присвоение этого звания выдвигаются те коллективы, которые осуществляют свою деятельность не менее 50 лет. Также штатная численность работников должна превышать 130 человек, а за последние пять лет в полном объеме выполняться творческий плановый показатель, утвержденный госзаданием.

Фото: пресс-служба ГАСО

«Республика Татарстан может гордиться своим симфоническим оркестром»

В этом же году фестиваль был завершен концертом-посвящением творчеству Альфреда Шнитке – одного из самых крупных советских композиторов.

Монографическая программа состояла из Концерта для фортепиано и струнного оркестра, «Гоголь-сюиты» (музыки к спектаклю Театра на Таганке «Ревизская сказка»), а также Симфонии № 4 композитора. Интересно, что два последних сочинения прозвучали в Казани впервые.

«Республика Татарстан может гордиться своим симфоническим оркестром – коллектив замечательный. Музыканты невероятно дисциплинированные, чуткие, внимательные. Я тревожился, что нам не хватит репетиций, чтобы осилить столь непростую программу, ведь в Казани сочинения Шнитке практически не звучат. Но оркестранты прекрасно владеют материалом, и нам пришлось работать исключительно в творческой атмосфере», - поделился народный артист России, лауреат Государственных премий России, худрук и главный дирижер Государственной академической симфонической капеллы России Валерий Полянский.

Именно он в заключительный вечер фестиваля стоял за дирижерским пультом.

Интересно, что сам Валерий Полянский встречался с оркестром в последний раз около 15 лет назад. «Ощущается колоссальный профессиональный рост коллектива, что является безусловной заслугой его художественного руководителя Александра Сладковского. Теперь же остается оказывать оркестру всестороннюю поддержку, поощрять его, чтобы он мог расцветать и дальше», - отметил дирижер.

За фортепианную партию в этот вечер была в ответе дочь дирижера – Татьяна Полянская. По ее признанию, на музыке Альфреда Шнитке она буквально выросла. «Для меня сейчас эта музыка понятная. Но я хорошо понимаю чувства людей, которые впервые с ней соприкасаются. Должна сказать, что часто люди без музыкальной подготовки хорошо воспринимают ее не столько мелодически, сколько интуитивно. Кому-то нравится, кому-то – нет, но равнодушных не остается», - подчеркнула Полянская.

Такое восприятие музыки Шнитке отчасти объясняется тем, что его творчеству присуще острое внимание к проблемам современности, к судьбам человечества и человеческой культуре. Для него характерны масштабные замыслы, контрастная драматургия, напряженная экспрессия музыкального звука. В его сочинениях нашли резонанс и трагизм атомной бомбардировки, и борьба с неотступным злом на земном шаре, и моральная катастрофа человеческого предательства, и взывание к добру, заложенному в человеческой личности.

Фото: пресс-служба ГАСО

Панорама современной академической музыки

Что же касается прошедших вечеров в рамках фестиваля, программы представляли собой своего рода панораму современной музыки.

Здесь нашли место премьерные для Казани произведения композиторов XX века, и искания музыкантов, представляющих культуру Франции и Америки, и даже музыка из советского кинематографа, безусловно оказавшая влияние на развитие современной музыки.

Госоркестру РТ удалось поработать с такими дирижерами, как Филипп Чижевский, Джордж Пехливанян, Андрес Мустонен (Эстония/Израиль), народный артист России Сергей Скрипка.

В качестве солистов на сцену с оркестром выходили заслуженная артистка России, скрипачка Елена Ревич, виолончелист Александр Рамм, скрипач Даниил Коган, певица Анна Бутурлина.

Впереди ценителей классической музыки ждет гастрольный тур Государственного академического симфонического оркестра РТ по городам России, где оркестр исполнит Симфонию № 7 Густава Малера. Концерты пройдут в Казани (14 декабря), Санкт-Петербурге (16 декабря), Москве (17 декабря). За дирижерским пультом – художественный руководитель и главный дирижер ГАСО РТ, народный артист России и Татарстана Александр Сладковский.