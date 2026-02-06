Равия Мухина: «Азат Хусаинов 25 лет был частью жизни седьмой клинической больницы Казани»

Выбор Казанской городской клинической больницы №7 для прощания с композитором, заслуженным деятелем искусств Татарстана Азатом Хусаиновым был неслучайным. Об этом заявила руководитель городского ревматологического центра им. И. Г. Салихова, заслуженный врач РФ и РТ Равия Мухина.

По ее словам, Азат Хусаинов на протяжении 25 лет активно участвовал в жизни больницы, и ни одно мероприятие здесь не проходило без его участия. Он возглавлял ансамбль ревматологического центра «Ак чәчәкләр» и готовил врачей к выступлениям на сцене филармонии.

Равия Мухина рассказала, что он был необычайно жизнерадостным и скромным человеком. Даже если у него находилось совсем немного времени, он заходил в ревматологический центр, садился за пианино и предлагал: «Давайте соберемся, споем».

Теперь, по ее словам, Хусаинова будет очень не хватать – не станет человека, который играл и на пианино, и на баяне.

Камиля Билалова