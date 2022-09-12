Равиль Хисамутдинов победил на местных выборах в Высокогорском районе

Руководитель исполкома Высокогорского района Равиль Хисамутдинов избрался депутатом Красносельского сельского поселения, расположенного по соседству с райцентром Высокая Гора.

Чиновник уверенно одолел сразу семерых конкурентов, в том числе председателя Всероссийского общественного движения «Против преступности и беззакония» Дмитрия Бердникова. Сведения об этом содержатся в системе ГАС «Выборы».

По итогам обработки бюллетеней за Хисамутдинова проголосовали 244 избирателя, за представителя КПРФ Данила Перова — 18, за Дмитрия Бердникова — десять. Остальные кандидаты набрали не больше трех голосов.

Равиль Хисамутдинов фактически возглавил Высокогорский район в октябре 2021 года после ухода в Государственную Думу РФ Рустама Калимуллина. Чтобы стать главой района Хисамутдинову, нужно было выиграть муниципальные выборы, а затем войти в состав Совета Высокогорского района.