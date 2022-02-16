Равиль Хисамутдинов: Критика высокогорцев будет использована в нашей работе

Около 11 млрд рублей инвестиций в основной капитал сделали в 2021 году предприниматели Высокогорского района. Такую статистику озвучил на сессии райсовета руководитель исполкома Равиль Хисамутдинов.

Свой доклад руководитель района начал с анализа встреч, которые проводились с жителями сел и деревень района в начале текущего года. «В результате мы услышали не только слова благодарности за нашу работу, но и заслуженную критику, которая уже анализируется и обязательно будет использована в нашей работе», - сказал Хисамутдинов.

По его словам, в зону критики попал агропромышленный комплекс района. Главным образом - недостаточное количество личных подсобных хозяйств. Для решения этой проблемы на ближайшей сессии райсовета будет рассмотрена районная программа. Суть ее в финансовой помощи тем, у кого есть дойные коровы и поддержке тех, кто планирует их закупить. Также Равиль Хисамутдинов озвучил меры поддержки в части покупки доильных аппаратов для селян, имеющих в личном подсобном хозяйстве 6 и более дойных коров.

По словам Хисамутдинова, одна из задач администрации Высокогорского района – обеспечение детей местами в детсадах. Сегодня в электронной очереди число незачисленных детей близится к двум тысячам. «Поэтапно мы движемся к решению и этой задачи. И на сегодняшний день завершили работу по проектированию 2 школ и 1 детского сада с заключением государственной экспертизы», – отметил руководитель исполкома.

Остро стоит в Высокогорском районе проблема водоснабжения и качества дорог. По самым скромным подсчетам ежегодно на текущий ремонт действующей дорожной сети необходимо 150 млн рублей. И это лишь часть необходимых средств на повышение качества дорог в районе. «В районе 24 населенных пункта не имеют подъездных путей с твердым покрытием, за что мы неоднократно получали критику от населения. Проанализировав ситуацию, мы подсчитали, что на обустройство около 100 км дорог потребуется 5 млрд рублей», – озвучил цифры Хисамутдинов.

Как сообщает газета «Высокогорские вести», руководитель исполкома отметил, что все недостатки, озвученные жителями на традиционных собраниях граждан, попадут в ежедневную повестку руководства района.