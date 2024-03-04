Равиль хазрат Зуферов: Не следует обижаться, если не попали на ифтар в мечети

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Заместитель муфтия Татарстана по работе с мухтасибатами Равиль хазрат Зуферов на пресс-конференции, посвященной порядку проведения мероприятий по случаю месяца Рамадан, призвал мусульман не проявлять обиду в случае нехватки мест во время благотворительных ифтаров в мечетях.

«Каждый год мы предлагаем список мечетей, в которых проходят ифтары. Но иногда к нам поступают жалобы на то, что люди пришли, но их не пускают. Чтобы такого не было, рекомендуется заранее записаться на ифтар», — объяснила ситуацию помощник муфтия Татарстана и руководитель пресс-службы ДУМ РТ Резеда Закирова.

Равиль хазрат Зуферов подчеркнул, что в месяц Рамадан нельзя наносить обиду кому-либо и обижаться на других.

«Всевышний испытывает человека. Надо проявить терпение. Если после нелегкого дня поста, в момент разговения, вы проявите нетерпеливость, будете ходить от мечети к мечети в поисках места, а не найдя его, начнете жаловаться — это не будет красиво. Как говорят татары: „Свадьба не без изъяна”», —отметил он.

«В мечети на ифтар приходят тысячи людей, организаторам необходимо всех встретить, накормить, провести намаз, дать мудрые наставления. Надо уважать их старания, вести себя наилучшим образом», — напомнил Равиль хазрат.

Он также обратил внимание на случаи неподобающего поведения некоторых участников ифтаров. «Иногда возникает вопрос: „Не приходит ли этот человек просто чтобы набрать продуктов в свою сумку?”. Кто-то не успевает поесть, а прямо перед ним за столом другой кладет еду к себе в пакет. Рамадан дорог нам тем, что воспитывает в наших сердцах лучшие качества, поэтому призываю всех быть терпеливыми, уважительными к друг другу», — посоветовал Равиль хазрат Зуферов.

Начальник отдела по вопросам шариата ДУМ РТ, кадый (шариатский судья) Казани Булат Мубараков напомнил, что у каждой мечети есть порядок проведения ифтара, потому что уже сформировалось свое сообщество прихожан.

«Иногда оказывается недостаточно места и постоянным посетителям мечети. В некоторых мечетях есть несколько залов для ифтара. Например, в мечети “Ярдэм” есть дополнительные шатры. Но такие возможности есть не в каждой мечети. Мы должны стараться сами делать больше добрых дел. Например, будет лучше, если сами же пригласим людей, организуем ифтар в этот месяц», — рекомендовал кадый Казани.

Автор материала — Зиля Мубаракшина.