Шарафиев на выставке Марселя Салимжанова: Своим достоинством заставлял себя полюбить

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Национальном музее Татарстана открылась выставка «Марсель Салимжанов: магия театра», приуроченная к 90-летию выдающегося татарского режиссера. Экспозиция стала совместным проектом театра имени Галиасгара Камала, Института языка, литературы и искусства имени Галимджана Ибрагимова и Академии наук РТ. Выставка открылась в день рождения режиссера.

«Мы, ровесники Марселя Хакимовича, были очень счастливыми. Он — сын наших видных артистов Галии апы Нигматуллиной, Хакима аги Салимжанова. Не простой деревенский парень, как мы, а человек, который видел театр, знал историю театра. Поэтому нам работать с ним было легко. Я очень ему благодарен. Его спектакль „Американец” сделал меня популярным», — рассказал народный артист России и Татарстана Равиль Шарафеев.

Он также напомнил, что Марсель Салимжанов никогда не обижал грубым словом. «Не только в Татарстане, но и за его пределами он получил известность. Даже в Москве говорили: „Это театр Марселя Салимжанова”. Это высокая оценка. Бывало, не слушались его, но он никогда не хранил злости. Держал себя величественно, власти его тоже уважали, он не высокомерием, а своим достоинством умел заставить себя полюбить», — рассказал Равиль Шарафиев.

«Проводить эту выставку — большая честь для нас. К театру Камала у меня особое отношение: мы с семьей любили ходить в этот театр. Крылатые фразы и цитаты, звучавшие в различных спектаклях, запоминались и быстро распространялись в народе. В середине 1990-х годов познакомилась с Марселем Хакимовичем. Там, где он, была особая атмосфера», — поделилась воспоминаниями директор Национального музея Татарстана Алиса Вяткина.

Директор Института языка, литературы и искусства имени Галимджана Ибрагимова Ильгиз Халиков поприветствовал посетителей выставки от имени президента Академии наук Татарстана Рифката Минниханова. «Одним из организаторов выставки, ее куратором является наш научный сотрудник, доктор искусствоведения Рауза Султанова. Эта выставка — маленький шаг на пути к увековечению памяти Марселя аги. Таких мер должно быть больше, они должны охватывать более широкий круг. Хотелось бы, чтобы выставку увидели учащиеся всех казанских школ», — сказал он.

«Марсель абый за свою короткую жизнь сделал так много! Благодаря ему о татарском театре узнали в стране, театр получил престижные награды, он вырастил артистов российского масштаба. Марселя абыя часто вижу во сне. Нам надо передать свои знания молодому поколению, иначе всё это забудется. Мы всегда должны почитать великих личностей своего народа», — подчеркнул член Союза писателей Татарстана и Союза театральных деятелей России драматург Данил Салихов.

Народный артист Татарстана Асхат Хисматов рассказал, как они вместе с Марселем Салимжановым путешествовали на пароходе. «Моего сына Булата, дочь Ильсияр он научил ловить рыбу. Он любил детей всех артистов, говорил с ними. Марселя абыя невозможно забыть, мы его постоянно вспоминаем. Рассказывают, что его отец Хаким абый подпевал Салиху Сайдашеву, когда тот играл на фортепиано», — сказал артист.

«Я жила с мамой Марселя абыя, Галией апой, полтора года. Они меня пригласили пожить у них, потому что больше было негде. Я собиралась остаться у них всего на месяц, но они меня не отпустили, и я прожила полтора года. Мы с ней очень подружились, она была для меня как моя старшая сестра. Восхищалась тем, какая она гостеприимная, отзывчивая, какое большое у нее сердце. Галия апа рассказывала мне о театре, о великих артистах, истории. Марсель абый был очень чутким к своей матери — звонил ей каждый день», — заметила народная артистка Татарстана Фарида Сафина.

Доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств Татарстана Рауза Султанова назвала открытие выставки большим событием в республике. «Сегодня на доме, где Марсель абый прожил последние годы своей жизни, была открыта памятная доска. Наверное, душа Марселя абыя спокойна. Он получил все награды и звания, какие только возможны. Его именем названы улица, премия, Дом актера. Сегодняшний вечер я воспринимаю как встречу, где мы еще раз вспоминаем его, делимся воспоминаниями», — сказала она.

«Мы были первыми студентами, которых Марсель абый взял в институте. Старшие артисты говорили: „Мы боимся Марселя. Но к вам он относится очень тепло, не злобно“. Марсель абый обязал нас прочитать сто татарских пьес. Мы чувствовали и любовь с его стороны, и суровость, и одновременно боялись его. Если он закричит во время урока или начнет звенеть ключами — то мы понимали, что дело плохо. И актеры, и студенты заряжались от него бодростью и энергией», — отметила заслуженная артистка Татарстана Миляуша Шайхутдинова.

Как сообщает пресс-служба Национального музея РТ, на выставке «Марсель Салимжанов: магия театра» представлены свыше 300 экспонатов, более половины из них взяты из фондов НМ РТ. Еще 68 предметов передала супруга режиссера Гульнар Салимжанова из семейного архива. Более 50 предметов, костюмы и эскизы декораций, взяты из фондов театра имени Камала.

Основная часть выставки посвящена биографии и творчеству Марселя Салимжанова, а также его родителям — актерам театра имени Камала, народным артистам ТАССР Хакиму Салимжанову и Галии Нигматуллиной. Они работали с драматургом Каримом Тинчуриным и жили в одном доме с композитором Салихом Сайдашевым.

На выставке можно увидеть награды, присужденные Марселю Салимжанову: диплом лауреата Государственной премии имени Габдуллы Тукая (1971), диплом Государственной премии имени Станиславского (1979), грамоту о присвоении звания «Народный артист РСФСР» (1980), удостоверение «Народный артист СССР» (1985).

Центральное место занимает приз Российской национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «За честь и достоинство» в 2001 году.

Марсель Салимжанов руководил Татарским академическим театром имени Камала 36 лет. Он поставил более 100 спектаклей, среди которых наиболее значимы работы «Американец» (1969), «Угасшие звезды» (1971), «Капризный жених» (1975), «Альмандар из Альдермеша» (1976), «Казанское полотенце» (1985), «Голубая шаль» (1985). Они вошли в золотой фонд многонациональной театральной культуры России. В своих спектаклях он поднимал насущные проблемы национальной истории, культуры. Для него характерно глубокое переживание за сохранение ценностей традиционной культуры в контексте современной жизни, отметили в пресс-службе Нацмузея.

Автор материала — Зиля Мубаракшина.