Равиль Шарафиев: «Музыка Азата Хусаинова лилась свободно и естественно»

Фото: © Камиля Билалова / «Татар-информ»

Народный артист Татарстана и России Равиль Шарафиев отметил, что композитор, заслуженный деятель искусств Татарстана Азат Хусаинов был очень талантливым музыкантом, умеющим создавать песни, которые находят отклик в сердцах людей.

Он рассказал, что сегодня у многих музыкантов написанные мелодии зачастую лишены настоящей музыкальности, тогда как музыка Хусаинова, напротив, лилась свободно и естественно – ее хотелось петь и слушать.

Председатель Союза писателей Татарстана Ркаил Зайдулла отметил, что Азат Хусаинов был не только одним из самых сильных композиторов своего времени, но и удивительно искренним, простым и душевным человеком.

Он рассказал, что знал Хусаинова очень давно и уже не помнит, когда именно они познакомились. Хотя общались нечасто, поддерживали связь, были близкими по духу людьми. По словам Зайдуллы, это был необычайно искренний и самобытный человек, от которого невозможно было ожидать коварства.

Он подчеркнул, что среди современных татарских композиторов Азат Хусаинов занимал самое высокое и сильное место. Композитор написал около 500 песен, создавал музыку для сценических произведений и украшал спектакли песнями собственного сочинения.

Ркаил Зайдулла также вспомнил, что, готовясь к своему юбилейному вечеру, обратился к Азату Хусаинову с просьбой написать песни. Композитор сразу принял предложение и в короткие сроки написал музыку на три текста. Среди них была и известная песня «Татар иле», исполненная Зайнаб Фархетдиновой.

В завершение писатель отметил, что это большая утрата, но человек, рождаясь, уже обречен на смерть, и вопрос лишь в том, когда она приходит. По его словам, любая смерть вызывает сожаление, но уход талантливого человека, радовавшего народ своим творчеством, вдвойне горек.

Заместитель министра культуры Татарстана Ленар Хакимзянов подчеркнул, что Азат Хусаинов был значимой фигурой для народа, и напомнил, что главная задача нынешнего поколения – сохранить и продолжить его творческое наследие.

