Равиль Гайнутдин вручил медаль «За заслуги» главе национально-культурной автономии Москвы

Фото: пресс-служба ДУМ РФ.

Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин наградил высшей наградой мусульман России — орденом «За заслуги» — зампреда Совета муфтиев России, главу Татарской национально-культурной автономии Москвы Фарита Фарисова. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РФ.

«За многолетнее активное служение мусульманской умме Российской Федерации, за большой вклад в популяризацию национальных традиций и ценностей, поступательное развитие Татарской национально-культурной автономии г. Москвы», — сказано в указе духовного лидера российских мусульман.

Церемония вручения состоялась в Татарском культурном центре столицы. Также награды получили представители региональной власти, главы региональных национально-культурных автономий татар и активисты Автономии татар Москвы.

Медалью «За заслуги» были награждены замгубернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Азат Ислаев, зампред Татарской национально-культурной автономии Москвы Эдуард Юсупзянов, председатель Совета Региональной национально-культурной автономии татар Сахалинской области Закия Валитова, председатель Совета Региональной татарской национально-культурной автономии Омской области «Маданият» Радик Минниханов.

Медалью «За духовное единение» были отмечены декан факультета Высшей школы управления Финансового университета при Правительстве РФ Гульназ Кадырова, активисты Татарской национально-культурной автономии Москвы Наиля Шамиева, Асия Баткаева, Тимур Сабиров, Ильдар Мухамеджанов.