Равиль Гайнутдин призвал представителей 40 стран исламского мира посетить Казань

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В среду, 12 марта, в московской Соборной мечети состоялся ежегодный ифтар Духовного управления мусульман России для послов и представителей 40 стран исламского мира. Председатель ДУМ РФ Равиль Гайнутдин обратился к гостям мероприятия и призвал посетить Казань.

«Мы сегодня поздравляем Раиса Республики Татарстан, председателя группы стратегического видения «Россия – исламский мир» Рустама Минниханова с тем, что впервые в истории российский город – Казань – объявлен культурной столицей исламского мира. Как член группы стратегического видения, уроженец Казани, я имею честь пригласить всех вас посетить Казань – этот древний город на пересечении древнейших культурных и торговых маршрутов», – сказал Гайнутдин.

По его словам, главы десятков государств убедились во время саммита БРИКС в гостеприимстве жителей Татарстана. Также он отметил, что благодаря активной деятельности вице-премьера РФ Марата Хуснуллина и экономическому форуму KazanForum развиваются экономические отношения России со странами исламского мира, в частности, в сфере экспорта продуктов индустрии халяль.