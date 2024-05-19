Равиль Гайнутдин подарил Академии наук РТ репринт Корана 1787 года

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На IX Всероссийской научно-практической конференции «Чтения имени Шигабутдина Марджани» в Академии наук РТ председатель Духовного управления мусульман РФ, муфтий шейх Равиль хазрат Гайнутдин принес татарстанским ученым в дар репринт Корана 1787 года издания.

«Я привез в качестве подарка репринт Корана, изданного в 1787 году. Этот Коран издали наши татары, и из этого экземпляра был сделан репринт, приуроченный к празднованию 1100-летия принятия ислама. Этот Коран должен быть в Академии наук Татарстана», — заявил Равиль хазрат Гайнутдин.

Темой IX Всероссийской научно-практической конференции «Чтения имени Шигабутдина Марджани» стала «Актуальность богословских доктрин, научных концепций и организационных форм российских мусульман-татар в современных условиях». Мероприятие прошло в рамках Всероссийского форума татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия».