Равиль Гайнутдин: Ни одна из стран Исламского мира не объявила санкции против России

Фото: rais.tatarstan.ru

Ни одна из стран Исламского мира не присоединилась к санкциям Запада против России. Об этом заявил председатель Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев РФ Равиль Гайнутдин на заседании Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» в Казани.

«В нынешний период ожесточенной геополитической нестабильности ни одна из стран Исламского мира не объявила санкции против России, не выступила враждебно по отношению к нашей стране. Не было этого год назад, не случилось это и сейчас», – сказал муфтий.

Восприятие России как партнера и друга мусульманского мира позволяет, несмотря на колоссальное давление, сохранять и укреплять стратегическое сотрудничество, добавил он.

«Наши друзья в мусульманских странах, представители политических элит, религиозные и общественные деятели неоднократно отмечали, что Россия не только сберегает, но и активно отстаивает идею многополярного мира. И следовательно – отвергает верховенство одной модели политического устройства, когда одна страна диктует всему миру не только свою политическую волю, но и навязывает свои ценности», – отметил Гайнутдин.

Совместное противодействие этому в решающий момент мировой истории обеспечит свободное, устойчивое развитие, возможность исповедовать свою веру и строить жизнь в соответствии с собственными принципами, убежден он.

Муфтий заметил, что Россия исторически формировалась как союз православных славянских и мусульманских тюркских и северокавказских народов. Это объединение строилось на принципах традиционных монотеистических религий – православия и ислама, рассказал он.

«Необходимо не только сохранять традиционные семейные ценности, но и межнациональное разнообразие человеческой цивилизации многополярного мира. И сегодня именно эта приверженность незыблемым ценностям, заложенными монотеистическими религиями, является важным фактором позиции России и мусульманских государств», – заключил Гайнутдин.

Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир» создана в 2006 году и выступает совещательным органом, способствующим расширению сотрудничества между Россией и исламскими странами во всех областях.