Равиль Гайнутдин: Марджани и Фаизханов – пример духовной связи между учителем и учеником

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Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтий шейх Равиль Гайнутдин назвал примером духовной связи между наставником и его учеником отношения известных татарских богословов и просветителей Шигабутдина Марджани и Хусаина Фаизханова. Своим мнением о наследии татарских богословов он поделился во время выступления на VIII Всероссийской научно-практической конференции «Хусаин Фаизханов и Шигабутдин Марджани – великие ученые, теологи и просветители».

«Хусаин хазрат свою встречу с Шигабутдином хазратом понял как милость Всевышнего на своем жизненном пути. Марджани стал свидетелем того, как выходец из Симбирской губернии (ныне Ульяновская область – прим. Т-и.), юноша незаурядного ума, сформировался как личность. В Старой Татарской слободе талант молодого Хусаина Фаизханова получил еще больше развития», – рассказал муфтий шейх.

Способности Хусаина Фаизханова были замечены учеными-востоковедами Казанского университета Мирзой (Александром) Казембеком, Ильей Березиным. «Они были его учителями. Научный путь Фаизханова – яркий пример объединения традиционных и академических подходов в науке. В середине XIX века люди, ответственные за развитие науки, понимали необходимость сотрудничества религиозных и академических школ, воспитания кадров, вобравших в себя традиции обеих школ», – сказал Равиль Гайнутдин.

«Благодаря трудам Хусаина Фаизханова наследие наших отечественных теологов изучается в высших учебных заведениях и научных центрах страны, возрождается наша собственная мусульманская теологическая школа. Этот процесс начался 20 лет назад. Мусульмане России, российская умма не могла довольствоваться лишь подготовкой религиозных деятелей. Но нам нужны свои собственные научные кадры, своя основанная на наследии наших великих ученых научная школа», – уверен глава ДУМ РФ.

Именно этой цели служит работа по изучению трудов выдающихся ученых, теологов, просветителей и общественных деятелей, как Шигабутдин Марджани, Муса Бигиев, Галимжан Баруди, Ризаэтдин Фахрутдин, Абусуфьян Акаев, Исмагил Гаспринский, Мухлиса Буби, проводятся масштабные конференции, напомнил спикер.

«Для нас, мусульман, учителем и наставником является пророк Мухаммад (с.а.в). Традиция передачи знаний от учителя к ученику имеет и сакральное значение. Отношения между наставником и его последователем в течение всей жизни сохраняются в виде эмоциональной и духовной связи. Учитель передает знания, воспитывает, прилагает усилия в формировании нравственного облика ученика, привлекает к процессу научного познания мира», – сказал муфтий шейх.

