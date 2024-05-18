Равиль Гайнутдин: Исламские страны интересуются наследием татарского народа

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

На пленарном заседании XIV Всероссийского форума татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия» выступил председатель Духовного управления мусульман РФ, председатель Совета муфтиев России муфтий шейх Равиль Гайнутдин. Заседание прошло в Международном выставочном центре «Казань Экспо».

«У Казани есть свой исламский, татарский, присущий только ему дух. Наряду с его самобытностью, культурное, политическое, экономическое и дипломатическое значение Казани становится все более очевидным в мировом масштабе. Казань сегодня в числе лидеров по налаживанию контактов с исламским миром. Она стала городом, достойным принимать и организовывать такие важные международные саммиты, как БРИКС. Особое значение имеет то, что форум „Россия — Исламский мир: Kazanforum“ и другие объединяют в Казани политиков, мыслителей, предпринимателей, экономистов с разных материков земного шара, религиозных деятелей из разных регионов России», — сказал муфтий.

Он подчеркнул роль татарской нации в распространении ислама в мире. «Этноним „татар“ является одним из древнейших в мире. Татары пережили много разных исторических эпох. Были времена процветания и славы, и годы лишений, и горечь войны. Даже обреченные на исчезновение, татары выживали, закалялись и крепли. И сегодня мы твердо стоим на своих ногах, живем на родной земле», — сказал муфтий.

Равиль Гайнутдин призвал изучать произведения, наследие мыслителей, являющихся гордостью татарской нации.

«Сами исламские страны тоже находятся на перепутье. Они ищут свое место в постоянно меняющемся мире, они интересуются и нашим наследием. Произведения таких мыслителей, как Шигабутдин Марджани, Хусаин Фаизханов, Муса Бигиев, Ризаэтдин Фахретдин, в первую очередь мы сами обязаны понимать, осознать и передавать другим народам. В этом случае наша дипломатическая деятельность, место нашей нации в исламском мире будут зрелыми, значимыми», — сказал он.

Муфтий подчеркнул, что на представителей старшего поколения ложится большая ответственность передать наследие, воспитать молодое поколение. «Умма сохраняет верность семейным ценностям. Если они будут утрачены, то исчезнут и наш язык, традиции», — предупредил Равиль Гайнутдин.

Гелюза Ибрагимова