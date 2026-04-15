Заместитель Премьер-министра РТ – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин встретился со студентами Казанского инновационного университета имени В.В. Тимирясова. Об этом сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

Студенты в сопровождении заведующего кафедрой вуза Сергея Рычкова приехали в Москву на ознакомительную стажировку в органах государственной власти. Для многих из них – это первый визит в российскую столицу.

Равиль Калимуллович рассказал студентам о задачах представительства, провел небольшую презентацию о деятельности, направленной на объединение земляков в московском регионе, в том числе молодежи. Также он ответил на вопросы студентов, которые касались функций Полпредства.

«В вашей работе очень много патриотического настроя. Особое внимание вы уделяете и молодому поколению. Спасибо, что познакомили с вашей командой. Это люди, которые по-доброму соревнуются в том, кто больше работает. Но в этом большую роль играет сила собственного примера», – обратился к Равилю Ахметшину Сергей Рычков.

Во встрече также приняли участие заместитель Полномочного представителя по координации международных и экономических связей Фаннур Гарифуллин, заведующий сектором общественных связей Зульфия Булатова и ведущий специалист-эксперт Анастасия Амельченко.

Накануне студенты посетили Министерство науки и высшего образования России, где встретились с заместителем министра Айратом Гатиятовым.