news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 19 февраля 2026 13:02

Равиль Ахметшин вручил награды лауреатам конкурса «Мужество останется в веках»

Читайте нас в
Телеграм
Равиль Ахметшин вручил награды лауреатам конкурса «Мужество останется в веках»

В Школе №1186 имени Мусы Джалиля в Москве прошла церемония награждения лауреатов межрегионального конкурса чтецов «Мужество останется в веках». Дипломы финалистам вручил вице-премьер Татарстана – полпред республики в Москве Равиль Ахметшин, который возглавляет оргкомитет конкурса, сообщили в Телеграм-канале Полпредства.

В этом году в конкурсе приняли участие несколько сотен школьников из разных регионов страны. Торжественная часть началась с возложения цветов к памятнику поэту-герою Мусе Джалилю, установленному во дворе школы.

Директор школы Ольга Гасанова в приветственном слове отметила, что конкурс стал визитной карточкой учебного заведения.

Ахметшин, обращаясь к участникам, подчеркнул, что особенно ценно участие ребят из разных уголков России и разных национальностей. Он поблагодарил педагогов за то, что они воспитывают учеников в духе уважения и дружбы и бережно сохраняют память о Мусе Джалиле – поэте, которого считают достоянием не только татарского народа, но и всей страны. Ахметшин также напомнил, что стихи Джалиля переведены на десятки языков мира.

Финалистов поздравили заместитель председателя ДУМ РФ Рушан Аббясов, глава управы района Люблино Алексей Бирюков и другие гости.

На встречу пришла и первый директор школы Лемма Гирфанова, руководившая учреждением с 1998 по 2016 годы. Она рассказала участникам, что в 1956 году сама стала лауреатом областного конкурса имени Джалиля – тогда ей было 16 лет, и именно в те годы начали публиковать стихи из «Моабитской тетради». Гирфанова напомнила, что имя Мусы Джалиля школа носит с 2006 года.

Фото: https://t.me/PolpredstvoRT

#полпредство рт в москве #Равиль Ахметшин #конкурс #Муса Джалиль
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Нарушители получат наказание по закону»: что известно об обрушении крыши склада в РТ

«Нарушители получат наказание по закону»: что известно об обрушении крыши склада в РТ

18 февраля 2026
Дуа на сухур и ифтар

Дуа на сухур и ифтар

19 февраля 2026