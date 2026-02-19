Равиль Ахметшин вручил награды лауреатам конкурса «Мужество останется в веках»

В Школе №1186 имени Мусы Джалиля в Москве прошла церемония награждения лауреатов межрегионального конкурса чтецов «Мужество останется в веках». Дипломы финалистам вручил вице-премьер Татарстана – полпред республики в Москве Равиль Ахметшин, который возглавляет оргкомитет конкурса, сообщили в Телеграм-канале Полпредства.

В этом году в конкурсе приняли участие несколько сотен школьников из разных регионов страны. Торжественная часть началась с возложения цветов к памятнику поэту-герою Мусе Джалилю, установленному во дворе школы.

Директор школы Ольга Гасанова в приветственном слове отметила, что конкурс стал визитной карточкой учебного заведения.

Ахметшин, обращаясь к участникам, подчеркнул, что особенно ценно участие ребят из разных уголков России и разных национальностей. Он поблагодарил педагогов за то, что они воспитывают учеников в духе уважения и дружбы и бережно сохраняют память о Мусе Джалиле – поэте, которого считают достоянием не только татарского народа, но и всей страны. Ахметшин также напомнил, что стихи Джалиля переведены на десятки языков мира.

Финалистов поздравили заместитель председателя ДУМ РФ Рушан Аббясов, глава управы района Люблино Алексей Бирюков и другие гости.

На встречу пришла и первый директор школы Лемма Гирфанова, руководившая учреждением с 1998 по 2016 годы. Она рассказала участникам, что в 1956 году сама стала лауреатом областного конкурса имени Джалиля – тогда ей было 16 лет, и именно в те годы начали публиковать стихи из «Моабитской тетради». Гирфанова напомнила, что имя Мусы Джалиля школа носит с 2006 года.

Фото: https://t.me/PolpredstvoRT