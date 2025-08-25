Равиль Ахметшин возложил цветы к памятнику советским летчикам в Чанчуне

Фото: Телеграм-канал Полпредства РТ в РФ

Вице-премьер Республики Татарстан и полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин находится с рабочей поездкой в Китае. Об этом сообщается в Телеграм-канале Полпредства РТ в РФ.

В рамках визита сегодня на Народной площади города Чанчунь Равиль Калимуллович совместно с генеральным консулом России в Шэньяне Натальей Прыжковой и заместителем начальника управления Госдумы РФ Игорем Грейзе возложил цветы к памятнику советским летчикам.

По поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова он примет участие в ЭКСПО «Китай – Северо-Восточная Азия».