news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 25 августа 2025 10:39

Равиль Ахметшин возложил цветы к памятнику советским летчикам в Чанчуне

Читайте нас в
Телеграм
Равиль Ахметшин возложил цветы к памятнику советским летчикам в Чанчуне
Фото: Телеграм-канал Полпредства РТ в РФ

Вице-премьер Республики Татарстан и полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин находится с рабочей поездкой в Китае. Об этом сообщается в Телеграм-канале Полпредства РТ в РФ.

В рамках визита сегодня на Народной площади города Чанчунь Равиль Калимуллович совместно с генеральным консулом России в Шэньяне Натальей Прыжковой и заместителем начальника управления Госдумы РФ Игорем Грейзе возложил цветы к памятнику советским летчикам.

По поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова он примет участие в ЭКСПО «Китай – Северо-Восточная Азия».

#Равиль Ахметшин
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Сильные дожди и грозы накроют Татарстан в понедельник

Сильные дожди и грозы накроют Татарстан в понедельник

24 августа 2025
Игорь Матвиенко: «Мы проведем собственную «свадьбу» под названием «Интервидение»

Игорь Матвиенко: «Мы проведем собственную «свадьбу» под названием «Интервидение»

24 августа 2025