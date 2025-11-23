news_header_top
Общество 23 ноября 2025 19:23

Равиль Ахметшин возложил цветы к могиле Героя Советского Союза Гани Сафиуллина

Заместитель Премьер-министра РТ – Полномочный представитель Татарстана в РФ Равиль Ахметшин возложил цветы к могиле Героя Советского Союза Гани Сафиуллина на Арском кладбище в Казани. Его сопровождали дочь и правнук командира полка Великой Отечественной войны Хасмагомеда Сайгадинова. Об этом сообщает пресс-служба Полномочного представительства РТ в РФ.

Людмила Хасмагомедовна и Мустафа прибыли в Татарстан, чтобы отдать дань памяти командиру своего отца и прадеда. Накануне семья Сайгадинова посетила Арский район – родину Гани Сафиуллина, а также музей, посвященный его жизни и подвигам.

Хасмагомед Сайгадинов и Гани Сафиуллин вместе участвовали в Сталинградской битве, и их связывала крепкая дружба, продолжившаяся и после войны. Оба ветерана ушли из жизни в один год.

В честь героев двух народов – чеченца Сайгадинова и его татарского друга и командира Сафиуллина – названы улицы в Казани и Грозном.

