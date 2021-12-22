Равиль Ахметшин в Москве вручил награды членам Медиаклуба при Полпредстве Татарстана в РФ

В Полномочном представительстве Татарстана в РФ в Москве состоялась торжественная встреча с Медиаклубом, в которой традиционно принимает участие Президент республики Рустам Минниханов. В этом году из-за изменения графика выездного заседания Совета по цифровой экономике Совфеда в Иннополисе с участием вице-премьера Дмитрия Чернышенко и первого зампреда Совфеда, секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака руководитель республики не смог лично посетить мероприятие.

«Президент РТ Рустам Минниханов не смог приехать сегодня, но это не отменяет встречи. Будем работать над тем, чтобы вы смогли встретиться с главой республики лично и чтобы мы все обязательно увиделись и услышались», – отметил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Глава Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов подчеркнул, что Татарстан на сегодняшний день является признанным лидером среди регионов России по всем направлениям.

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан — Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин передал всем присутствующим наилучшие пожелания от руководителя республики и поздравления с наступающими новогодними праздниками.

Фото: © Дарья Сайфиева

От лица Президента РТ он поблагодарил членов Медиаклуба за плодотворное сотрудничество с республикой и большой вклад в сохранение духовно-нравственных ценностей и развитие национальной культуры — члена Союза писателей РТ Алию Каримову, доцента кафедры литературного мастерства Литературного института им. Горького Фарита Нагимова, ведущую новостей инфоцентра «Известия» Ксению Седунову и ведущего музыкальных программ Российского государственного музыкального телерадиоцентра Айгуль Фахрутдинову. Также благодарность Президента РТ за многолетний труд и заслуги в здравоохранении получил заведующий нейрохирургическим отделением центра онкологии им. Блохина Минздрава РФ Али Бекяшев.

Телеведущий Максим Шарафутдинов был награжден медалью «100 лет образования Татарской АССР» за многолетний труд и большой вклад в укрепление социально-экономического потенциала РТ.

Фото: © Дарья Сайфиева

Ахметшин также вручил памятные знаки «135 лет со дня рождения Габдуллы Тукая» писателю, лауреату Пушкинской премии Ильдару Абузярову, замредактора издания «Суть Событий» Олегу Павлову, генеральному продюссеру кинокомпании «Вианж Продакшн» Ильнуру Рафикову, замредактора газеты «Татарский мир» Марату Сафарову, а также автору и ведущей программы «Говорим по-татарски» на радио «Эхо Москвы» Лилиане Сафиной.

Эти награды были изготовлены Полпредством РТ в РФ в количестве 500 штук и вручаются гражданам, которые вносят весомый вклад в сохранение татарского языка, культуры и традиций татарского народа.

«Труд членов нашего Медиаклуба очень важен и ценен, и ваш опыт очень пригодится в проведении многочисленных мероприятий, которые планируется проводить в Москве и в Татарстане в наступающем году», — отметил Равиль Ахметшин.

Фото: © Дарья Сайфиева

На встрече также присутствовали представители различных информационных агентств, ведущие, писатели, переводчики, деятели культуры, глава Автономии татар Москвы Фарит Фарисов, российский телеведущий и артист Марат Башаров и многие другие.

Заслуженные артисты и музыканты РТ, а также молодые певцы подготовили для гостей номера с исполнением песен на татарском и музыкальных композиций.