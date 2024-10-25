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Общество 25 октября 2024 17:00

Равиль Ахметшин проводил главу МИД Бразилии, участвовавшего в саммите БРИКС

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Равиль Ахметшин проводил главу МИД Бразилии, участвовавшего в саммите БРИКС
Фото: https://t.me/PolpredstvoRT/

Полномочный представитель Татарстана в России Равиль Ахметшин проводил министра иностранных дел Бразилии Мауро Виэйру, принимавшего участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

Гость поблагодарил за теплый прием и пригласил руководство республики в Бразилию с ответным визитом.

Полпред, в свою очередь, выразил благодарность Виэйре за участие в саммите. В заключение состоялся обмен сувенирами.

#саммит БРИКС #Бразилия #Равиль Ахметшин
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