Равиль Ахметшин проводил главу МИД Бразилии, участвовавшего в саммите БРИКС

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Полномочный представитель Татарстана в России Равиль Ахметшин проводил министра иностранных дел Бразилии Мауро Виэйру, принимавшего участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

Гость поблагодарил за теплый прием и пригласил руководство республики в Бразилию с ответным визитом.

Полпред, в свою очередь, выразил благодарность Виэйре за участие в саммите. В заключение состоялся обмен сувенирами.