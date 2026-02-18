Равиль Ахметшин провел встречу со студентами МГУ, МГИМО и ВШЭ

Фото: tatmsk.tatarstan.ru

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин встретился с Советом молодежи при Полномочном представительстве Татарстана в России. Об этом сообщает пресс-служба представительства.

В Полпредстве в Москве собрались студенты МГУ им. М.В. Ломоносова, МГИМО и Высшей школы экономики (ВШЭ) – в основном первокурсники, члены татарстанских землячеств при своих вузах. Как отмечается, многие из них впервые посетили Полпредство Татарстана.

Равиль Ахметшин поздравил студентов с поступлением и началом учебы в ведущих вузах страны. Он рассказал о целях и задачах Полпредства в Москве и о работе, направленной на объединение земляков в столичном регионе, а также пригласил молодежь 11 апреля на XI Московский молодежный форум «Мост Москва – Татарстан».

Полпред подчеркнул, что при ведущих вузах Москвы действует 22 землячества (клуба), которые входят в Совет молодежи при Полпредстве. Также сообщается, что Республика Татарстан заключила соглашения о сотрудничестве с 12 московскими вузами, а семь из них лично посещал Раис Татарстана Рустам Минниханов, где проводил встречи с руководством и студентами-земляками.

Во встрече участвовали проректор Московского политехнического университета Гюзель Шарипзянова, декан юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Гульнара Ручкина и другие.

«Вы стали студентами – это большой и серьезный шаг в жизни. Вы уже выбрали свою профессию, идите к своей мечте, не останавливайтесь на достигнутом, – обратилась к студентам Гюзель Харрясовна. – После таких встреч в Полпредстве я всегда выхожу вдохновленной, понимаю, как мало я еще сделала».

Декан юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Гульнара Ручкина, обращаясь к молодежи, отметила, что многие студенты приехали учиться в Москву из разных регионов России. «Многие из вас живут в этом большом городе без родителей. И Полпредство Татарстана может стать для вас опорой. Здесь ответят на все ваши вопросы», – подчеркнула она.

Также Гульнара Ручкина посоветовала студентам быть более информированными: «Надо больше знать, интересоваться, чтобы мимо вас не ушло что-то важное. Сейчас время, когда студенты получают несколько специальностей. Всегда получайте дополнительные знания».

В мероприятии также приняли участие находившиеся проездом в Москве заместитель Руководителя Администрации Раиса Республики Татарстан – руководитель Департамента Раиса Республики Татарстан по вопросам внутренней политики Руслан Мухарлямов, а также военнослужащие, участники СВО из Казани Руслан Сабиров и Владислав Варламов.

«Радуемся вашим успехам, наш молодой передовой отряд собрался здесь. Черпайте знания, чтобы потом использовать их во благо нашей страны и республики. Конечно, ждем вас обратно в Татарстане», – обратился к молодежи Руслан Робертович.

О важности взаимопомощи, сохранения связей и дружбы со студентами говорили и участники СВО. «На войне мы это хорошо чувствуем», ­– сказал Руслан Сабиров.

О работе своих объединений рассказали председатели землячеств МГИМО, МГУ им. М.В. Ломоносова и Высшей школы экономики Камилла Шаймардянова, Азалия Назмиева и Зульфия Шафигуллина.

В завершение встречи студенты задавали вопросы Равилю Ахметшину и гостям. Они касались, в частности, возможности прохождения практики в Полпредстве Татарстана и перспектив трудоустройства в республике после окончания учебы.