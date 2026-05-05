Равиль Ахметшин поздравил участников СВО с наступающим Днем Победы

Фото: tatmsk.tatarstan.ru

Делегация Республики Татарстан под руководством заместителя премьер-министра РТ – полномочного представителя Татарстана в РФ Равиля Ахметшина доставила очередную партию гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. Поездка была приурочена к предстоящему Дню Победы, сообщает пресс-служба Полномочного представительства РТ в РФ.

Военнослужащим группировки «Север» передали 10 грузовиков КАМАЗ с различным оборудованием, включая спецтехнику, стройматериалы, бытовую технику и обмундирование. Также бойцам направили автомобили УАЗ, питбайк и самокаты.

Груз был сформирован при участии полпредства Татарстана, мэрии Набережных Челнов и лично мэра города Наиля Магдеева, главы Тетюшского района Татарстана Рамиса Сафиуллова, бизнеса и общественных организаций. Вклад в его сбор внесли, в частности, депутат Госдумы РФ Руслан Гаджиев, представители компаний и образовательных учреждений.

В ходе визита состоялась встреча делегации с военнослужащими, в том числе уроженцами Татарстана. Генерал-майор Ринат Мавлютов вручил отличившимся бойцам ведомственные награды, а Равиль Ахметшин – памятные медали, часы и подарки.

«Нам очень приятно находиться здесь с вами накануне великого праздника нашей страны, самого святого – Дня Великой Победы. Я сам сын участника Великой Отечественной войны, мой отец тоже прошел эти территории. Дай бог вам выдержки, живыми и здоровыми вернуться домой. Спасибо вам!» – обратился Ахметшин к военнослужащим.

От имени личного состава выступил майор Варис Абайдуллин.

«Хочу поклониться народу Татарстана за оказанную нам помощь. Несмотря ни на что, Победа будет за нами! Слава России!» – сказал он.

В рамках культурной программы перед участниками встречи выступили заслуженный артист России и Татарстана Владимир Кудашев и народная артистка Татарстана Алсу Абульханова, после чего состоялось совместное чаепитие.

Кроме того, делегация Татарстана возложила цветы к Вечному огню в мемориальном комплексе в Курске, а также почтила память Героя России Сергея Чебнёва в городе Курчатове.